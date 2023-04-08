Китай начал трехдневные учения у Тайваня

Рано утром 8 апреля Народно-освободительная армия Китая начала трехдневные маневры у Тайваня, передает Zakon.kz.

В соответствии с планом проверки боевой готовности в пролив вывели военные суда. Также подняли в воздух истребители, говорится в сообщении Министерства обороны КНР. Учения будут проводиться с 8 по 10 апреля.

"Это серьезное предупреждение сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, а также сговору и провокациям внешних сил, и это необходимое действие для защиты национального суверенитета и территориальной целостности", – говорится в сообщении.

Вскоре после объявления Китая оборонное ведомство непризнанного Тайваня заявило, что над проливом зафиксировали 42 китайских самолета, из них 29 пересекали условную медианную линию и заходили в зону идентификации ПВО.



В Twitter Министерство обороны Тайваня осудило действия Китая в акватории вокруг острова:

"Мы осуждаем столь нелогичный акт, ставящий под угрозу региональную безопасность и стабильность. Вооруженные силы #ROCArmedForces [Тайваня] следили за ситуацией и поставили задачу ВВС, флоту и ракетным войскам ответить на любые действия".

Ранее глава администрации Тайваня Цай Инвэнь совершила рабочую поездку в США. Она провела встречу со спикером палаты представителей американского Конгресса Кевином Маккарти.

В конце прошлого года власти Тайваня увеличили срок армейской службы в три раза.