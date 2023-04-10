Коротко и ясно: Трамп в очередной раз предупредил о третьей мировой войне

Экс-президент США Дональд Трамп снова написал в своей соцсети о третьей мировой войне, сообщает Zakon.kz

Ничего более не пояснив, он просто написал: "Третья мировая война", видимо как предупреждение о риске начала войны.

Фото: https://t.me/srochnow

Ранее, в среду Трамп уже заявлял, что по вине действующей администрации США во главе с Джо Байденом мир вплотную приблизился к ядерной третьей мировой войне.

