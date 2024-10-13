Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Трамп предположил, что через три месяца может начаться третья мировая война

Дональд Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 10:46 Фото: flickr
Кандидат в президенты США Дональд Трамп выразил опасения насчет возможного военного конфликта глобального масштаба из-за действий нынешнего американского правительства, сообщает Zakon.kz.

Такое мнение он высказал, выступая на предвыборном митинге в Калифорнии, трансляция которого велась на YouTube-канале RSBN.

Трамп допустил третью мировую войну и подчеркнул, что при действующем президенте США Джо Байдене конфликт может начаться через три месяца.

"Я беспокоюсь насчет следующих трех-четырех месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть в правительстве", – отметил он.

Ранее сообщалось, что Трамп потребовал президентскую охрану и военный самолет. Действующий глава США Джо Байден заверил, что он получит все, что ему необходимо для безопасности.

Президентские выборы в стране пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демпартию на них будет представлять действующий лидер США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом, ставшим кандидатом от Республиканской партии, он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение вице-президента страны Камалы Харрис, которую делегаты проходящего съезда Демпартии в Чикаго официально утвердили кандидатом в президенты США.

Читайте также

Эверест, альпинизм
100 лет пролежал в снегу: останки альпиниста нашли на Эвересте
Пентагон
США разместят в Израиле противоракетные системы: Пентагон сделал заявление
Индия
В Индии начинается свадебный сезон
Андрей Дюсупов
Байден Джо Трамп Дональд США 2024 год Выборы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери-стриптизерши
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери
Авиакатастрофа
В России потерпел крушение самолет: есть погибший
Конфликт
Лера Кудрявцева решила разобраться c Ириной Болгар
Динара Сатжан поделилась радостным семейным событием
Динара Сатжан поделилась радостным семейным событием
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: