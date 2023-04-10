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На Землю надвигается новая магнитная буря, которая продлится два дня

На Землю надвигается новая магнитная буря, которая продлится два дня Фото: pixabay
Астрономы говорят, что на 10 и 11 апреля придется новый геомагнитный удар. Магнитная буря продлится два дня, но она будет средней или умеренной, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу специалистов сайта Meteoagent, ее мощность составит 4 балла. 

Отметим, что магнитная буря, это возмущение геомагнитного поля нашей планеты, вызванные вспышками на Солнце. Эти процессы негативно влияют на состояние здоровья метеочувствительных, пожилых и людей с хроническими болезнями. 

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

  • Откажитесь от вредной пищи, не переедайте;
  • замените кофе мятным чаем и пейте побольше воды;
  • не пейте алкоголь перед метеоударом и в день, когда он грянет;
  • хорошо высыпайтесь;
  • людям с хроническими болезнями стоит запастись лекарствами, ведь в дни метеоударов они могут обостряться;
  • прогуливайтесь незадолго до сна.

Когда еще ожидаются магнитные бури в апреле

16 и 17 апреля ожидается третья в месяце буря силой 4 балла. Последняя и самая сильная за месяц магнитная буря прогнозируется 20 и 21 апреля - ее мощность достигнет 6 баллов. 

Ранее мы писали о вспышках на Солнце высшего и самого опасного класса Х.

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