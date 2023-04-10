На Землю надвигается новая магнитная буря, которая продлится два дня

Астрономы говорят, что на 10 и 11 апреля придется новый геомагнитный удар. Магнитная буря продлится два дня, но она будет средней или умеренной, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу специалистов сайта Meteoagent, ее мощность составит 4 балла.

Отметим, что магнитная буря, это возмущение геомагнитного поля нашей планеты, вызванные вспышками на Солнце. Эти процессы негативно влияют на состояние здоровья метеочувствительных, пожилых и людей с хроническими болезнями.

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

Откажитесь от вредной пищи, не переедайте;

замените кофе мятным чаем и пейте побольше воды;

не пейте алкоголь перед метеоударом и в день, когда он грянет;

хорошо высыпайтесь;

людям с хроническими болезнями стоит запастись лекарствами, ведь в дни метеоударов они могут обостряться;

прогуливайтесь незадолго до сна.

Когда еще ожидаются магнитные бури в апреле

16 и 17 апреля ожидается третья в месяце буря силой 4 балла. Последняя и самая сильная за месяц магнитная буря прогнозируется 20 и 21 апреля - ее мощность достигнет 6 баллов.

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