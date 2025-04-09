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Наука и технологии

На Землю надвигается мощнейшая магнитная буря

Солнце, магнитные бури, 10 апреля , фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 22:06 Фото: pixabay
Мощная магнитная буря обрушится на Землю вечером 10 апреля и продлится до 12 апреля 2025 года. Об этом сообщили специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, передает Zakon.kz.

По прогнозам экспертов, интенсивность геомагнитных возмущений достигнет пика 10 апреля, а общее воздействие бури может продлиться целые сутки. Геомагнитная нестабильность способна ухудшить самочувствие людей, вызвать головные боли, перепады давления, головокружение, учащение сердцебиения и проблемы с дыханием.

Также возможны нарушения сна и циркадных ритмов, что приводит к бессоннице, появлению болей и дискомфорта в суставах и костях. Врачи рекомендуют особенно внимательно следить за здоровьем людям, имеющим хронические заболевания.

Ранее стало известно, что в апреле на Земле ожидается шесть дней магнитных бурь. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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