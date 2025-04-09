На Землю надвигается мощнейшая магнитная буря

Мощная магнитная буря обрушится на Землю вечером 10 апреля и продлится до 12 апреля 2025 года. Об этом сообщили специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, передает Zakon.kz.

По прогнозам экспертов, интенсивность геомагнитных возмущений достигнет пика 10 апреля, а общее воздействие бури может продлиться целые сутки. Геомагнитная нестабильность способна ухудшить самочувствие людей, вызвать головные боли, перепады давления, головокружение, учащение сердцебиения и проблемы с дыханием.

Также возможны нарушения сна и циркадных ритмов, что приводит к бессоннице, появлению болей и дискомфорта в суставах и костях. Врачи рекомендуют особенно внимательно следить за здоровьем людям, имеющим хронические заболевания.

Ранее стало известно, что в апреле на Земле ожидается шесть дней магнитных бурь.