Обрушение дома в Марселе: под завалами найдено два трупа
Фото: pixabay
Французские СМИ сообщили, что под завалами в Марселе обнаружено два человеческих тела, без вести пропавшими числятся 8 человек, передает Zakon.kz.
По информации Deutsche Welle, чтобы идентифицировать останки, понадобится время.
Ранее в СМИ писали, что с места обрушения жилого дома в центре Марселя эвакуировали 199 человек.
Также сообщалось, что поисковым работам на месте происшествия мешает пожар, вспыхнувший на руинах. Причиной обрушения мог стать взрыв, при этом характер его происхождения неизвестен.
В ночь на 9 апреля в Марселе обвалилось четырехэтажное здание. Пропавшими без вестями числятся 8 живущих в нем жильцов – пока не удалось определить, относятся ли два обнаруженных тела к кому-то из этого числа.
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