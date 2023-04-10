Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Обрушение дома в Марселе: под завалами найдено два трупа

Обрушение дома в Марселе: под завалами найдено 2 трупа Фото: pixabay
Французские СМИ сообщили, что под завалами в Марселе обнаружено два человеческих тела, без вести пропавшими числятся 8 человек, передает Zakon.kz.

По информации Deutsche Welle, чтобы идентифицировать останки, понадобится время.

Ранее в СМИ писали, что с места обрушения жилого дома в центре Марселя эвакуировали 199 человек.

Также сообщалось, что поисковым работам на месте происшествия мешает пожар, вспыхнувший на руинах. Причиной обрушения мог стать взрыв, при этом характер его происхождения неизвестен.

В ночь на 9 апреля в Марселе обвалилось четырехэтажное здание. Пропавшими без вестями числятся 8 живущих в нем жильцов – пока не удалось определить, относятся ли два обнаруженных тела к кому-то из этого числа.

Читайте также

Активизировался один из самых опасных вулканов мира – Невадо-дель-Руис

ЧП в Марселе: из 40 зданий эвакуировали почти 200 человек

В Алматинской области водитель привязал собаку к машине и заставил бежать за ней

Елена Вебер
Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
советы, врач
Какие орехи вредны для организма, рассказал врач
Гороскоп: у кого будет продуктивная неделя
Гороскоп: у кого будет продуктивная неделя
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Более 20 футбольных болельщиков в Шымкенте доставили в полицию
Фанаты футбольных клубов "Ордабасы" и "Актобе" устроили массовую драку в Шымкенте
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления