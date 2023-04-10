Обрушение дома в Марселе: под завалами найдено два трупа

Французские СМИ сообщили, что под завалами в Марселе обнаружено два человеческих тела, без вести пропавшими числятся 8 человек, передает Zakon.kz.

По информации Deutsche Welle, чтобы идентифицировать останки, понадобится время.

Ранее в СМИ писали, что с места обрушения жилого дома в центре Марселя эвакуировали 199 человек.

Также сообщалось, что поисковым работам на месте происшествия мешает пожар, вспыхнувший на руинах. Причиной обрушения мог стать взрыв, при этом характер его происхождения неизвестен.

В ночь на 9 апреля в Марселе обвалилось четырехэтажное здание. Пропавшими без вестями числятся 8 живущих в нем жильцов – пока не удалось определить, относятся ли два обнаруженных тела к кому-то из этого числа.

