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В Казахстане за сутки 29 человек заразились коронавирусом

В Казахстане за сутки 29 человек заразились коронавирусом Фото: pixabay
По данным Минздрава РК, за сутки в Казахстане зарегистрировано 29 новых случая Covid-19, сообщает Zakon.kz.

На 10 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1911 человек (–1 733+ и 178 КВИ-), из них в стационарах находятся 178 пациентов, амбулаторно – 1733.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 3 пациентa,

• в состоянии крайней степени тяжести – 0,

• на аппарате ИВЛ – 0.

Ранее, по данным Минздрава, за сутки в Казахстане выявили 50 случаев заражения Covid-19.

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