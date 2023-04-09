Обновились данные по суточной заболеваемости коронавирусом в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
По данным Минздрава, за сутки в Казахстане выявили 50 случаев заражения Covid-19, сообщает Zakon.kz.
Случаев заражения коронавирусной пневмонией не зарегистрировано.
По состоянию на 9 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1894 человека (–1 714+ и 180 КВИ-), из них в стационарах находятся 180 пациентов, амбулаторно – 1714.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 3 пациентa;
- в состоянии крайней степени тяжести – 0;
- на аппарате ИВЛ – 0.
По предыдущим данным Минздрава от 8 апреля, за сутки было выявлено 77 случаев заражения Covid-19.
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