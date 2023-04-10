В Великобритании нашли собаку-алкоголика

Двухлетний лабрадор-кросс, которому потребовалась экстренная помощь сотрудников службы спасения животных, "все еще очень тревожен", несмотря на восстановление, сообщает Zakon.kz.

Ветеринары Плимптона, графства Девон, лечили от алкогольной зависимости двух собак, чей хозяин умер.

Специалисты рассказали, что собаки стали зависимы, потому что хозяин оставлял бутылки открытыми и засыпал. После смерти хозяина в доме нашли двух собак, которым требовалась неотложная помощь. Они страдали от судорог.

Одна собака позже умерла. Двухлетний лабрадор-кросс по кличке Коко выздоровел. Он оставался под наблюдением в течение четырех недель.

Ветеринары из Woodside Animal Rescue Trust написали, что впервые столкнулись с алкогольной абстиненции у собак.

"Мы хотели бы представить вам нового члена группы специального ухода, прекрасного мальчика по имени Коко. Коко находится у нас уже более месяца, с момента поступления ему требовалась интенсивная терапия. Его история трагична. После того, как он прибыл к нам вместе со своим другом после смерти своего хозяина, он и его спутник стали плохо себя чувствовать. Друг Коко скончался, несмотря на все наши усилия". Woodside Animal Rescue Trust

Ветеринары выразили надежду, что пса заберут новые хозяева. Они сообщили, что собака завершила курс лечения, и сейчас она выздоровела полностью.