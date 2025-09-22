Операция по спасению собаки в Сарани попала на видео

В городе Сарани Карагандинской области сотрудники службы спасения провели операцию по извлечению домашнего животного, сообщает Zakon.kz.

На пульт "112" поступило сообщение о том, что в открытый колодец глубиной около пяти метров упала собака и не могла выбраться самостоятельно.

"Спасатели, используя альпинистское снаряжение, аккуратно спустились вниз и подняли животное на поверхность. Для нас важна каждая жизнь!" – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Ранее трогательным видео поделились спасатели Караганды.