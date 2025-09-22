Операция по спасению собаки в Сарани попала на видео
Фото: пресс-служба МЧС РК
В городе Сарани Карагандинской области сотрудники службы спасения провели операцию по извлечению домашнего животного, сообщает Zakon.kz.
На пульт "112" поступило сообщение о том, что в открытый колодец глубиной около пяти метров упала собака и не могла выбраться самостоятельно.
"Спасатели, используя альпинистское снаряжение, аккуратно спустились вниз и подняли животное на поверхность. Для нас важна каждая жизнь!" – рассказали в пресс-службе МЧС РК.
Ранее трогательным видео поделились спасатели Караганды.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript