#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
542.67
638.89
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
542.67
638.89
6.51
Происшествия

Операция по спасению собаки в Сарани попала на видео

спасатели помогли собаке, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 21:28 Фото: пресс-служба МЧС РК
В городе Сарани Карагандинской области сотрудники службы спасения провели операцию по извлечению домашнего животного, сообщает Zakon.kz.

На пульт "112" поступило сообщение о том, что в открытый колодец глубиной около пяти метров упала собака и не могла выбраться самостоятельно.

"Спасатели, используя альпинистское снаряжение, аккуратно спустились вниз и подняли животное на поверхность. Для нас важна каждая жизнь!" – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Ранее трогательным видео поделились спасатели Караганды.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Трогательным видео поделились спасатели Караганды
21:03, Сегодня
Трогательным видео поделились спасатели Караганды
Редкое и красивое событие произошло на Солнце
15:23, Сегодня
Редкое и красивое событие произошло на Солнце
"До мурашек": зрители обсудили откровения Игоря Крутого в новом интервью
13:43, Сегодня
"До мурашек": зрители обсудили откровения Игоря Крутого в новом интервью
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: