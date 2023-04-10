Эксперты назвали топ-7 причин есть бананы каждый день
1. Поддерживает здоровый уровень сахара в крови
Основу банана составляют углеводы, в том числе клетчатка. Один из ее типов — пектин — придает мякоти губчатую форму. Другой, крахмал, отвечает за плотную консистенцию. По мере созревания банана крахмал распадается до моносахаридов и дисахаридов, поэтому фрукты становятся более мягкими и сладкими.
И пектин, и крахмал (которого особенно много в недозревших бананах) снижают уровень сахара в крови после еды, не допуская его резких изменений. А значит, такое угощение служит своеобразной профилактикой гипергликемии.
2. Помогает дольше сохранять сытость
Все те же пектин и крахмал замедляют опорожнение желудка. Пища переваривается более качественно и размеренно, а человек дольше чувствует себя сытым.
3. Улучшает здоровье пищеварительной системы
Крахмал не переваривается в верхних отделах пищеварительной системы и достигает толстой кишки. Здесь он становится пищей для полезных бактерий, то есть улучшает состояние микрофлоры кишечника.
А пектин, в свою очередь, может защитить от рака толстой кишки. По крайней мере, это подтверждают несколько исследований в пробирке.
4. Возможно, помогает сбросить вес
На сегодня не существует исследований, которые однозначно сообщали бы: если есть по банану каждый день, можно похудеть. Но косвенные данные оптимистичны. Так, известно, что регулярное употребление фруктов и овощей, которые содержат много клетчатки, связано со снижением веса.
Есть и другие факторы. Например, в банане средних размеров всего около 105 ккал. Это примерно столько же, сколько в стакане кефира 2,5% жирности. При этом банан очень сытный: съев его, вы сможете дольше обойтись без вредных и калорийных перекусов.
5. Укрепляет сердце
Калий — минерал, который крайне необходим для нормальной работы сердца. Известно, что богатая калием диета нормализует кровяное давление и снижает риск инсульта. Но часто люди не получают это вещество в достаточном количестве. Кроме того, в бананах содержится много магния, который тоже играет важную роль в нормальной работе сердечно‑сосудистой системы.
6. Снижает риск заболеваний почек
В одном 13‑летнем исследовании ученые установили: женщины, употреблявшие бананы 2–3 раза в неделю, имели заболевания почек на 33% реже, чем те, кто эти фрукты почти не ел. Другое исследование выяснило, что употребление бананов 4–6 раз в неделю снижает риск заболеваний почек на 50%.
7. Помогает сохранить молодость и здоровье мозга
Бананы содержат несколько типов веществ‑антиоксидантов, в том числе дофамин и катехины. Эти соединения борются со свободными радикалами, которые повреждают молекулы органов и тканей.
Современная медицина полагает, что именно свободные радикалы (точнее, вызываемый ими окислительный стресс) часто становятся причиной раннего старения и столь опасных заболеваний, как рак, деменция и другие дисфункции мозга, сердечно‑сосудистые и аутоиммунные нарушения.
Когда вы едите банан, вы снижаете ущерб, который наносит вашему телу окислительный стресс, пишет "Лайфхакер".
Как и кому бананы могут навредить
Чаще всего бананы абсолютно безопасны. Исключение – люди, которые имеют аллергию на этот фрукт. Любопытно, что она часто бывает перекрестной: нездоровая реакция на банан наблюдается у тех, кто страдает от аллергии на латекс.
В крайне редких случаях бананы могут вызвать:
- вздутие живота;
- мягкий стул;
- тошноту и рвоту.
Чтобы избежать этих побочных эффектов, достаточно не объедаться бананами. Одного‑двух фруктов в день хватает, чтобы получить только пользу и ни малейшего вреда.
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