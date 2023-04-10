Эксперты назвали топ-7 причин есть бананы каждый день

Специалисты в области питания отметили, что нужно есть бананы каждый день. Это вкусный способ сохранить молодость и здоровье сердца, сообщает Zakon.kz.

1. Поддерживает здоровый уровень сахара в крови

Основу банана составляют углеводы, в том числе клетчатка. Один из ее типов — пектин — придает мякоти губчатую форму. Другой, крахмал, отвечает за плотную консистенцию. По мере созревания банана крахмал распадается до моносахаридов и дисахаридов, поэтому фрукты становятся более мягкими и сладкими.

И пектин, и крахмал (которого особенно много в недозревших бананах) снижают уровень сахара в крови после еды, не допуская его резких изменений. А значит, такое угощение служит своеобразной профилактикой гипергликемии.

2. Помогает дольше сохранять сытость

Все те же пектин и крахмал замедляют опорожнение желудка. Пища переваривается более качественно и размеренно, а человек дольше чувствует себя сытым.

3. Улучшает здоровье пищеварительной системы

Крахмал не переваривается в верхних отделах пищеварительной системы и достигает толстой кишки. Здесь он становится пищей для полезных бактерий, то есть улучшает состояние микрофлоры кишечника.

А пектин, в свою очередь, может защитить от рака толстой кишки. По крайней мере, это подтверждают несколько исследований в пробирке.

4. Возможно, помогает сбросить вес

На сегодня не существует исследований, которые однозначно сообщали бы: если есть по банану каждый день, можно похудеть. Но косвенные данные оптимистичны. Так, известно, что регулярное употребление фруктов и овощей, которые содержат много клетчатки, связано со снижением веса.

Есть и другие факторы. Например, в банане средних размеров всего около 105 ккал. Это примерно столько же, сколько в стакане кефира 2,5% жирности. При этом банан очень сытный: съев его, вы сможете дольше обойтись без вредных и калорийных перекусов.

5. Укрепляет сердце

Калий — минерал, который крайне необходим для нормальной работы сердца. Известно, что богатая калием диета нормализует кровяное давление и снижает риск инсульта. Но часто люди не получают это вещество в достаточном количестве. Кроме того, в бананах содержится много магния, который тоже играет важную роль в нормальной работе сердечно‑сосудистой системы.

6. Снижает риск заболеваний почек

В одном 13‑летнем исследовании ученые установили: женщины, употреблявшие бананы 2–3 раза в неделю, имели заболевания почек на 33% реже, чем те, кто эти фрукты почти не ел. Другое исследование выяснило, что употребление бананов 4–6 раз в неделю снижает риск заболеваний почек на 50%.

7. Помогает сохранить молодость и здоровье мозга

Бананы содержат несколько типов веществ‑антиоксидантов, в том числе дофамин и катехины. Эти соединения борются со свободными радикалами, которые повреждают молекулы органов и тканей.

Современная медицина полагает, что именно свободные радикалы (точнее, вызываемый ими окислительный стресс) часто становятся причиной раннего старения и столь опасных заболеваний, как рак, деменция и другие дисфункции мозга, сердечно‑сосудистые и аутоиммунные нарушения.

Когда вы едите банан, вы снижаете ущерб, который наносит вашему телу окислительный стресс, пишет "Лайфхакер".

Как и кому бананы могут навредить

Чаще всего бананы абсолютно безопасны. Исключение – люди, которые имеют аллергию на этот фрукт. Любопытно, что она часто бывает перекрестной: нездоровая реакция на банан наблюдается у тех, кто страдает от аллергии на латекс.

В крайне редких случаях бананы могут вызвать:

вздутие живота;

мягкий стул;

тошноту и рвоту.

Чтобы избежать этих побочных эффектов, достаточно не объедаться бананами. Одного‑двух фруктов в день хватает, чтобы получить только пользу и ни малейшего вреда.

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