Семь причин есть бананы каждый день

Многие исключают бананы из-за "калорийности", как оказалось – зря. Этот фрукт заслуживает место в рационе по мнению нутрициолога Марии Клетаниной, сообщает Zakon.kz.

Специалист заверяет, что они крайне полезны, но употреблять их нужно с умом. Так, банан помогает регулировать уровень стресса, чувствовать себя счастливым, а еще улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Все дело в аминокислотах, которые содержатся в продукте.

Причина № 1. Добавляют счастья

Бананы – очень классный продукт, потому что они способствуют снижению стресса. И еще это естественный антидепрессант, потому что во фруктах содержится триптофан, вещество – основа синтеза гормона счастья.

Причина № 2. Укрепляют сердце

Также в бананах содержится много калия, это помогает нам регулировать уровень стресса и в целом улучшать работу сердца.

Причина № 3. Чистая энергия

Банан – отличный источник быстрых углеводов. Он содержит пищевые волокна и клетчатку, а потому послужит отличным перекусом перед тренировкой и не только, ведь его удобно брать с собой.

Причина № 4. Усвоение

Ко всему прочему, как отмечено в публикации издания АиФ, бананы усваиваются лучше других фруктов, ведь в них нет грубой клетчатки. Употреблять их можно даже людям со "слабым" желудком или тем, кто восстанавливается после болезни.

Причина № 5. Длительная сытость

Многие девушки, которые сидят на диетах, боятся бананов, считают, что это самые калорийные фрукты. На самом деле у них очень высокий индекс насыщения, то есть этот фрукт насыщает нас на несколько часов. И если вы проголодались, а до полноценного приема пищи еще много времени, банан поможет вам продержаться.

Причина № 6. Замена сахара и муки

Бананами можно заменять сладости и десерты во время поста или диеты. Хорошая идея – использовать бананы в рецептах, заменяя ими сахар или муку. И не будем забывать, что банан отлично выступает в качестве сладкой составляющей в смузи, его можно добавлять к зелени – получаются очень полезные напитки-блюда.

Причина № 7. Правильный крахмал

Можно выбирать между спелыми и чуть зелеными бананами. Желтые лучше подойдут для замены сладких блюд и приготовления десертов. Но полезнее бананы зеленые. Они содержат резистентный крахмал, который улучшает наше пищеварение, он не поднимает резко уровень сахара в крови и является просто идеальной пищей для нашего кишечника, при этом не переваривается, то есть работает как растительная клетчатка.

"Конечно, важно, чтобы фрукт был свежим". Мария Клетанина

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