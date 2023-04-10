Астанчанам выставляли необоснованно высокие счета за электричество

В социальных сетях появлялось все больше публикаций, в которых жители Астаны жаловались на завышенные счета за электричество. В этой связи столичная прокуратура провела проверку и теперь возвращает деньги потребителям за необоснованно высокие счета за электроэнергию, сообщает Zakon.kz.

Данный вопрос был предметом обсуждения на площадке прокуратуры города с участием уполномоченных органов, акимата и услугодателей (АО "Астана-РЭК" и ТОО "Астанаэнергосбыт"), отметили в Генеральной прокуратуре.



"Установлено, что из-за ненадлежащей организации приема-передачи данных от энергоснабжащей организации некорректно начислялись объемы потребленной электроэнергии. Многим астанчанам производилось среднесуточное начисление объемов", - отметили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Тем самым нарушались требования ст.488 Гражданского кодекса о проведении оплаты энергии за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с показателями приборов учета.

В результате жителям города приходили огромные счета.

"Чтобы разобраться граждане вынуждены "обивать пороги" АО "Астана-РЭК" и ТОО "Астанаэнергосбыт". Учитывая нарушение прав неограниченного круга лиц, прокуратурой города через Генеральную прокуратуру в Комитет по регулированию естественной монополий внесен акт надзора", - говорится в сообщении.

Уполномоченному органу необходимо рассмотреть вопрос о проведении проверки субъектов, допустивших необоснованное начисление за электроэнергию. При выявлении нарушений принять предусмотренные законом меры реагирования.

"В настоящее время АО "Астана-РЭК" произвело перераспределение объемов электроэнергии нескольким десяткам тысяч абонентов. Работа по корректировке начислений продолжается и контролируется прокуратурой", - уточнили в ведомстве.

При нарушении прав потребителей по вопросу завышения счетов за электричество граждане и организации могут обращаться в городской Департамент по регулированию естественных монополий.

8 апреля Генеральная прокуратура обратилась к казахстанцам.





