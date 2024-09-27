Дифтарифы и высокие счета за электроэнергию в Алматы: что важно знать

В "АлматыЭнергоСбыте" разобрали реальный случай потребителя, получившего необычно высокий счет за электроэнергию в сентябре, сообщает Zakon.kz.

Алматинская семья состоит из двух человек, живут в доме без электроплит. Оплата за электроэнергию производится по тарифу, дифференцированному по объемам потребления, где количество проживающих влияет на расчеты.

"Обычно их счета за электроэнергию составляли 4-4,5 тысячи тенге, но в сентябре итоговая сумма выросла до 12,5 тысячи. Объем потребления в августе превысил средние месячные показатели в 2,5 раза, а общая стоимость увеличилась в три раза. Потребитель обратился за разъяснением, попросив детализацию по лицевому счету и перерасчет", – рассказали в "АлматыЭнергоСбыте".

В процессе детализации выяснилось, что среднемесячное потребление семьи составляло 160 кВт/ч. А в августе, согласно показаниям, семья потребила 390 кВт/ч. Потребитель подтвердил, что это реальные показания.

"Сотрудник "АлматыЭнергоСбыт" предложил потребителю вспомнить возможные причины увеличенного потребления. Потребитель вспомнил, что в августе у них гостили родственники, и вся семья проводила больше времени дома, активно используя энергоемкие приборы: телевизор, стиральную машину, кондиционер, электрическую духовку. Кроме того, дни стали короче, и освещение использовалось чаще", – отметили в компании.

При перепроверке расчетов оказалось, что потребитель не до конца понимал, как работает дифференцированный тариф. Он просто оплачивал указанные в квитанциях суммы, не вникая в детали.

Поэтому в "АлматыЭнергоСбыте" решили дать разъяснения. Нормы потребления электроэнергии были утверждены в 2006 году с целью стимулирования экономного использования электроэнергии. Эти нормы позволяют оплачивать электроэнергию по более низким тарифам, если потребление укладывается в установленные нормы. Потребители имеют право выбрать тариф: средний или дифференцированный, который предусматривает оплату по уровням в зависимости от объема потребления. Средний тариф обычно выше тарифа 1-го уровня на 2,68 тенге за кВт/ч, и контроль за потреблением может привести к экономии при выборе тарифа дифференцированного по нормам потребления.

Алматинца возмутила высокая стоимость электроэнергии по 2-му и 3-му уровням тарифа, так как раньше он оплачивал по более низким тарифам, укладываясь в нормы. При этом в компании отмечают, что сам тариф не изменился, но потребление превысило допустимые объемы, что и привело к увеличению стоимости.

Пример расчета

Общий объем потребления – 390 кВт/ч, в квартире проживают два человека. 1-й уровень тарифа – норма потребления до 90 кВт/ч на человека, 2-й уровень – норма от 90 до 160 кВт/ч, 3-й уровень – свыше 160 кВт/ч.

Расчет:

– (90 кВт/ч × 2) × 25,94 = 4 669,2 тенге по 1-му уровню

– ((160-90) кВт/ч × 2) × 34,34 = 4 807,6 тенге по 2-му уровню

– ((390-180-140) кВт/ч × 42,93) = 3 005,1 тенге по 3-му уровню

Итого: 12 481,9 тенге. И причиной стал большой объем потребления электроэнергии в августе.

В "АлматыЭнергоСбыте" напоминают, что потребители могут выбирать тариф – средний или дифференцированный – по объемам потребления. Для смены тарифа нужно подать заявление в отделение или через Личный кабинет, подписав заявление с помощью ЭЦП. Инструкции доступны на сайте "АлматыЭнергоСбыта".

"Важно отметить, что разбираемый кейс включает определенные исходные данные. В каждом конкретном случае они могут отличаться, и тогда потребуется индивидуальное разъяснение", – отметили в компании.

Для разбора счетов, если у алматинских потребителей возникли такие же вопросы, компания рекомендует обращаться к ним через личные сообщения в соцсетях.

Ранее в компании давали общие разъяснения по неожиданно высоким счетам за электроэнергию в августе.