С начала года более 4,5 тыс. этнических казахов получили статус кандаса

По состоянию на 1 апреля 2023 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 4575 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 111,1 тыс. этнических казахов, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (27,9%), Мангистауской (13,9%), Туркестанской (6,8%), и Жамбылской (5,0%) областях, а также в городах Алматы (9%), Астана (11%) и Шымкент (6,5%).

По информации пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения РК, более половины кандасов (52,4%), прибывших в Казахстан с начала текущего года, являются выходцами из Узбекистана, 19,3% – из КНР, 13% – из России, 6,3% – из Туркменистана, 5,3% – из Монголии и 3,7% – из других стран.

На 1 апреля текущего года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 69,1%, 22,3% человек моложе трудоспособного и 8,6% – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 18,5% имеют высшее образование, 39,9% – среднее специальное образование, 36,7% – общее среднее образование и 4,8% не имеют образования.

Ранее Zakon.kz сообщал, какие денежные выплаты кандасы и переселенцы получат для покупки или строительства жилья.