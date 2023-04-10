Расскажем об изменениях в сфере государственных закупок
Фото: unsplash
Приглашаем вас на прямой эфир ПРАВМЕДИА от ИС "Параграф" на тему: "Как работать в закупках в 2023 году. Обзор предстоящих изменений на 2024 год".
Вы узнаете о наиболее важных изменениях в сфере государственных закупок в текущем году. А еще сделаем обзор предстоящих изменений в госзакупках в 2024 году.
Ведущая – Наталья Романова (Худайбергенова), эксперт-практик по государственным закупкам, бизнес-тренер.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ