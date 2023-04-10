Расскажем об изменениях в сфере государственных закупок

Фото: unsplash

Приглашаем вас на прямой эфир ПРАВМЕДИА от ИС "Параграф" на тему: "Как работать в закупках в 2023 году. Обзор предстоящих изменений на 2024 год".

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