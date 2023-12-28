ПРАВМЕДИА: Какие изменения в сфере госзакупок ожидаются в 2024 году
Фото: freepik
Уважаемые дамы и господа! Приглашаем вас на заключительный эфир ПРАВМЕДИА в 2023 году на тему "Регламентированные закупки в РК в 2024 году".
Вы узнаете о текущих и предстоящих изменениях в законодательстве РК, регулирующем сферу государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора, закупок недропользователей и закупок АО "ФНБ "Самрук-Казына".
В программе:
- Законодательство РК о регламентированных закупках.
- Обзор всех видов закупок в Республике Казахстан.
- Единое окно закупок. Что ожидать?
- На каком портале работать?
- Государственные закупки и закупки квазигосударственного сектора.
- Текущие изменения в 2023 году. Ожидаемые изменения в законодательстве на 2024 год.
- Как работать в 2024 году?
- Обсуждение нового законопроекта на 2024 год.
- Закупки ТРУ АО "ФНБ "Самрук-Казына" и дочерних организаций.
- Проведение процедур по порядку. Как работать в 2024 году?
- Нововведение в закупках Фонда: Финансовая устойчивость в закупках.
- "Закуп ТРУ недропользователями в 2024 году".
- Кодекс о недрах и правила закупок для недропользователей ТПИ, УВС, УРАН.
- Переход на новую платформу tizilim.gov.kz.
- Внедрение демпинга в закупках недропользователей УВС/УРАН.
- Обсуждение новых нормативов по закупкам на 2024 год.
Ведущая: Наталья Романова, эксперт-практик по государственным закупкам, бизнес-тренер семинаров "Государственные закупки", "Закупки АО "Самрук Казына", "Закупки недропользователей", "Закупки квазигосударственного сектора 1253", включая работу на всех четырех порталах для поставщиков и заказчиков.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript