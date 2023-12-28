ПРАВМЕДИА: Какие изменения в сфере госзакупок ожидаются в 2024 году

Уважаемые дамы и господа! Приглашаем вас на заключительный эфир ПРАВМЕДИА в 2023 году на тему "Регламентированные закупки в РК в 2024 году".

Вы узнаете о текущих и предстоящих изменениях в законодательстве РК, регулирующем сферу государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора, закупок недропользователей и закупок АО "ФНБ "Самрук-Казына".



В программе:

Законодательство РК о регламентированных закупках.

Обзор всех видов закупок в Республике Казахстан.

Единое окно закупок. Что ожидать?

На каком портале работать?

Государственные закупки и закупки квазигосударственного сектора.

Текущие изменения в 2023 году. Ожидаемые изменения в законодательстве на 2024 год.

Как работать в 2024 году?

Обсуждение нового законопроекта на 2024 год.

Закупки ТРУ АО "ФНБ "Самрук-Казына" и дочерних организаций.

Проведение процедур по порядку. Как работать в 2024 году?

Нововведение в закупках Фонда: Финансовая устойчивость в закупках.

"Закуп ТРУ недропользователями в 2024 году".

Кодекс о недрах и правила закупок для недропользователей ТПИ, УВС, УРАН.

Переход на новую платформу tizilim.gov.kz.

Внедрение демпинга в закупках недропользователей УВС/УРАН.

Обсуждение новых нормативов по закупкам на 2024 год.



Ведущая: Наталья Романова, эксперт-практик по государственным закупкам, бизнес-тренер семинаров "Государственные закупки", "Закупки АО "Самрук Казына", "Закупки недропользователей", "Закупки квазигосударственного сектора 1253", включая работу на всех четырех порталах для поставщиков и заказчиков.



