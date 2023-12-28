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Законодательство РК

ПРАВМЕДИА: Какие изменения в сфере госзакупок ожидаются в 2024 году

ПРАВМЕДИА: Какие изменения в сфере госзакупок ожидаются в 2024 году Фото: freepik
Уважаемые дамы и господа! Приглашаем вас на заключительный эфир ПРАВМЕДИА в 2023 году на тему "Регламентированные закупки в РК в 2024 году".

Вы узнаете о текущих и предстоящих изменениях в законодательстве РК, регулирующем сферу государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора, закупок недропользователей и закупок АО "ФНБ "Самрук-Казына".

В программе:

  • Законодательство РК о регламентированных закупках.
  • Обзор всех видов закупок в Республике Казахстан.
  • Единое окно закупок. Что ожидать?
  • На каком портале работать?
  • Государственные закупки и закупки квазигосударственного сектора.
  • Текущие изменения в 2023 году. Ожидаемые изменения в законодательстве на 2024 год.
  • Как работать в 2024 году?
  • Обсуждение нового законопроекта на 2024 год.
  • Закупки ТРУ АО "ФНБ "Самрук-Казына" и дочерних организаций.
  • Проведение процедур по порядку. Как работать в 2024 году?
  • Нововведение в закупках Фонда: Финансовая устойчивость в закупках.
  • "Закуп ТРУ недропользователями в 2024 году".
  • Кодекс о недрах и правила закупок для недропользователей ТПИ, УВС, УРАН.
  • Переход на новую платформу tizilim.gov.kz.
  • Внедрение демпинга в закупках недропользователей УВС/УРАН.
  • Обсуждение новых нормативов по закупкам на 2024 год.

Ведущая: Наталья Романова, эксперт-практик по государственным закупкам, бизнес-тренер семинаров "Государственные закупки", "Закупки АО "Самрук Казына", "Закупки недропользователей", "Закупки квазигосударственного сектора 1253", включая работу на всех четырех порталах для поставщиков и заказчиков.


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