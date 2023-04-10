Папа Римский назвал секс прекрасным, а приложения для знакомств нормальным явлением
В документальном фильме от Disney+ "Папа Римский: Ответы" глава католической церкви высказался на темы, которых обычно сторонятся понтифики.
Папа Франциск побеседовал с 10 молодыми людьми, среди них были католики, атеисты, агностики и один мусульманин.
Папа Римский назвал секс "одной из прекрасных вещей, которые Бог подарил людям". Собеседники спросили у Франциска о мастурбации, кризисе сексуального насилия в церкви, расизма, иммиграции, абортах и проблем ЛГБТК.
Одна из собеседниц по имени Алехандра создает контент для взрослых. Она спросила у понтифика о порнографии. Папа Римский ответил, что сексуальное самовыражение умаляет и делает человека неполноценным.
"У секса есть своя динамика. Он существует не просто так. Это выражение любви".Папа Римский
86-летний понтифик также ответил на вопрос о молодых людях, которые используют приложения для знакомств. Папа Франциск заявил, что такие знакомства через приложения – нормальное явление, так как "молодые люди стремятся познакомиться друг с другом".
Он признался, что ранее состоял в отношениях до поступления в семинарию. Позже он дал обет безбрачия.
Папа Римский также затронул вопрос о том, что у христиан нет современного катехизиса (поучение, наставление), о сексе. Он признал, что это "все еще находится на очень ранней стадии", и добавил, что "катехизис о сексе все еще в подгузниках".
Понтифик высказался и об абортах. Он дал совет священникам которые беседуют с женщинами, сделавшими аборт. Папа Франциск призвал "не задавать много вопросов и быть милосердными, как Иисус". Глава католической церкви выразил мнение, что на аборты нужно смотреть научно.
Папа Римский поговорил и о ЛГБТК. Он заявил, что церковь не может закрывать свои двери, а его работа – принимать всех.
Открытость нынешнего Папы Римского приветствуют представители разных групп. Его ранее назвали самым прогрессивным Папой из-за своих взглядов. В январе 2023 года он назвал законы, которые криминализируют ЛГБТК "несправедливыми" и заявил, что Бог любит всех такими, какие они есть.