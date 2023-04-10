Папа Римский назвал секс прекрасным, а приложения для знакомств нормальным явлением

Папа Римский Франциск нарушил молчание по некоторым спорным темам. Он заявил, что использование приложений для знакомств с партнерами – это "нормально", а учение Католической церкви о сексе "еще в подгузниках", сообщает Zakon.kz.

В документальном фильме от Disney+ "Папа Римский: Ответы" глава католической церкви высказался на темы, которых обычно сторонятся понтифики.

Папа Франциск побеседовал с 10 молодыми людьми, среди них были католики, атеисты, агностики и один мусульманин.

Папа Римский назвал секс "одной из прекрасных вещей, которые Бог подарил людям". Собеседники спросили у Франциска о мастурбации, кризисе сексуального насилия в церкви, расизма, иммиграции, абортах и проблем ЛГБТК.

Одна из собеседниц по имени Алехандра создает контент для взрослых. Она спросила у понтифика о порнографии. Папа Римский ответил, что сексуальное самовыражение умаляет и делает человека неполноценным.

"У секса есть своя динамика. Он существует не просто так. Это выражение любви". Папа Римский

86-летний понтифик также ответил на вопрос о молодых людях, которые используют приложения для знакомств. Папа Франциск заявил, что такие знакомства через приложения – нормальное явление, так как "молодые люди стремятся познакомиться друг с другом".

Он признался, что ранее состоял в отношениях до поступления в семинарию. Позже он дал обет безбрачия.

Папа Римский также затронул вопрос о том, что у христиан нет современного катехизиса (поучение, наставление), о сексе. Он признал, что это "все еще находится на очень ранней стадии", и добавил, что "катехизис о сексе все еще в подгузниках".

Понтифик высказался и об абортах. Он дал совет священникам которые беседуют с женщинами, сделавшими аборт. Папа Франциск призвал "не задавать много вопросов и быть милосердными, как Иисус". Глава католической церкви выразил мнение, что на аборты нужно смотреть научно.

Папа Римский поговорил и о ЛГБТК. Он заявил, что церковь не может закрывать свои двери, а его работа – принимать всех.

Открытость нынешнего Папы Римского приветствуют представители разных групп. Его ранее назвали самым прогрессивным Папой из-за своих взглядов. В январе 2023 года он назвал законы, которые криминализируют ЛГБТК "несправедливыми" и заявил, что Бог любит всех такими, какие они есть.