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Токаев прибыл в Ватикан на встречу с Папой Римским

Токаев прибыл в Ватикан на встречу с Папой Римским Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Ватикан, где встретится с главой Католической церкви Папой Франциском, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 19 января, Папа Римский Франциск даст аудиенцию президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в Ватикане.

Папская гвардия

Фото: akorda.kz

"К приезду главы государства был выстроен почетный караул швейцарской гвардии. Президента Казахстана встретил регент префектуры Папского дворца Леонардо Сапиенца", – сообщили в пресс-службе.

Ранее в Акорде анонсировали официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Ватикан.

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Папа Римский Токаев Касым-Жомарт Ватикан
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