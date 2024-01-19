Токаев прибыл в Ватикан на встречу с Папой Римским
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Ватикан, где встретится с главой Католической церкви Папой Франциском, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе Акорды 19 января, Папа Римский Франциск даст аудиенцию президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в Ватикане.
Фото: akorda.kz
"К приезду главы государства был выстроен почетный караул швейцарской гвардии. Президента Казахстана встретил регент префектуры Папского дворца Леонардо Сапиенца", – сообщили в пресс-службе.
Ранее в Акорде анонсировали официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Ватикан.
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