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Хоккеист сборной Казахстана вывел свою команду в финал Кубка Гагарина

Хоккей Финал Кубка Гагарина Фото: Instagram/panyukov22
В рамках плей-офф Континентальной хоккейной лиги определилась первая команда, которая сыграет в финале Кубка Гагарина. Этим коллективом стал казанский "Ак Барс", в форме которого играет форвард казахстанской сборной Кирилл Панюков, сообщает Zakon.kz.

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В пятом матче финала Восточной конференции КХЛ дружина Кирилла Панюкова в овертайме сумела победить омский "Авангард" со счетом 3:2. Тем самым "Ак Барс" пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина. Что интересно, во всех пяти этих случаях казанцев возглавлял известный специалист Зинэтула Билялетдинов. А для нашего хоккеиста Кирилла Панюкова предстоящий финал Кубка Гагарина станет первым в его карьере КХЛ.


Нападающий сборной Казахстана сыграл за казанцев в данном плей-офф 17 игр, где набрал 3 (2+1) очка. Нужно подчеркнуть, что в первой игре финальной серии против "Авангарда" Кирилл забил решающий гол в овертайме, что принесло успех клубу из Татарстана.



Соперником "Ак Барса" по будущему финалу Кубка Гагарина будет победитель противостояния ЦСКА – СКА, там пока счет в серии 2:2.

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