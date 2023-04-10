Борьба за экологию начинается с маленьких шагов

Весна в самом разгаре, а это значит, в Сосновом Бору Алматы традиционно сезон высадок.

С начала проекта, а первая высадка была 1 января 2020 года, когда было высажено 33 первые сосны, и до настоящего времени проект принял такие обороты, что высадки происходят регулярно и даже приобрели традиционных характер для многих Компаний и горожан. Все чаще различные праздники или события, отмечаются высадками молодых саженцев в Сосновом Бору – что очень радует.

Сосновый Бор Алматы – уникальный проект, автором основателем которого является общественный деятель, эколог, а ныне депутат Маслихата Тимур Елеусизов. Сотрудники экофонда "Eco Fund Tabigat", также основанного Тимуром, тщательно следят за молодыми деревьями, обеспечивают должный уход, своевременный полив и чуткое отношение к каждому новому деревцу.

Своим личным примером, основатель Соснового Бора на деле показывает, как много можно сделать для улучшения экологии нашего города и страны в целом. Благодаря его харизме, настойчивости и вере в то, что он делает, проект сегодня объединяет целую армию соратников и последователей.

1 апреля состоялась высадка сосновых саженцев, в которой приняли участие друзья и коллеги Тимура Елеусизова. Все, кто побывал на этом мероприятии оставляют душевные, теплые отзывы и обязательно слова благодарности.

Высадка деревьев – это огромный вклад в экологию города. Деревья – это не только комфортное проживание в городах и декоративная ценность и украшение улиц города. Деревья выполняют огромную работу по стабилизации климата города – удерживают тепло зимой, и прохладу летом, снижают нагрузку на ливневую систему, улавливают пыль и токсичные выбросы, и просто дарят приятные эмоции, которые являются основой нашего психологического здоровья.

И, конечно, тут хочется отметить чувства людей, который принимают в этом участие. Это и есть главная цель Тимура – привлечь к этому как можно больше людей, чтобы они начинали ценить то, что они делают, беречь то, что делают другие.

7 апреля мероприятие по высадке деревьев для своих сотрудников организовала успешно развивающаяся на рынке компания Робокэш.кз - микрофинансовая финтех организация, часть международного холдинга Roboсash Group. В Казахстане работает с 2015 года Казахстане под брендом "Займер" и за это время выдала более 5 млн микрокредитов более 1 млн казахстанцев.

Фото: almaty.ppz.kz

Важным критерием своего развития и глобальной работы компания считает внедрение ESG -стандартов, при которых достигается вовлечение компании в решение экологических и социальных проблем.

Приоритетом при реализации общественных проектов "Займер" считает активное участие в экологических проблемах города Алматы и всей страны. Руководство поставило своей целью на ближайшее время внести посильный вклад в улучшения экологии города. Высадка саженцев в Сосновом Бору – первый шаг.

"Для Алматы ухудшение качества воздуха, нехватка парков и общественных пространств - актуальная проблема. Высадка сосен в новом районе — это улучшение экологии и вклад в инфраструктуру крупнейшего мегаполиса страны. Это один из шагов по реализации нашей программы ESG. Мы хорошо понимаем, что вложения в социальные проекты имеют долгосрочный эффект, пользу от которых получают все, и жители города, и гости Алматы". Алмаз Торутаев, гендиректор "Займер Казахстан"

В ближайшие годы компания "Займер" планирует активное участие в экологических и социальных проектах, что говорит о ее неравнодушии к проблемам страны.