Как сэкономить в отпуске: полезные лайфхаки

Конец лета – традиционный разгар отпускного сезона. Самое время задуматься о том, как провести заслуженный отдых комфортно, с пользой и при этом остаться в рамках запланированного бюджета. О некоторых полезных правилах рассказывает Zakon.kz.

Любое путешествие надо начинать с планирования расходов. Необходимо оценить стоимость проживания, питания, транспорта, развлечений в той или иной стране. Так же важно посмотреть на курс валют, чтобы понять, где выгодней обменивать деньги – дома или за рубежом.

Что дешевле: турпутевка или самостоятельное путешествие?

Внимательно изучите сайты ведущих туроператоров и сравните цены. После этого посмотрите предложения по горящим путевкам (о том, как лучше выбрать срочный тур, читайте здесь). Затем составьте план самостоятельной поездки в то же место и сравните расходы с первыми вариантами.

Как правило, в "раскрученные" пляжные страны (Турция, Египет, Таиланд) поездка по путевке стоит дешевле.

Выбрав подходящий вариант, обязательно найдите отзывы об отеле и о деталях тура. Часто, если вы путешествуете самостоятельно, дешевле будет остановиться не в гостинице, а в апартаментах.

Ловите дешевые авиабилеты

Не откладывайте покупку билетов на потом. Чем больше срок до начала поездки, тем дешевле билеты. Не привязывайтесь к конкретной дате – часто бывает, что стоимость билета сильно меняется день ото дня.

Также на многих сайтах по продаже авиа или железнодорожных билетов есть функция отслеживания дешевых маршрутов.

Подпишитесь на уведомления крупных авиакомпаний – они частенько проводят разные скидочные акции.

Пользуйтесь лоукостерами

В той или иной стране есть лоукостеры с дешевыми авиабилетами. Да, часто там не очень комфортно, зато экономно. Посмотрите рейсы с пересадками – зачастую они бывают дешевле прямых рейсов. А вот еще интересный вариант. Вы покупаете недорогой билет на турецкие авиалинии, например, до Барселоны с двумя 24-часовыми пересадками в Стамбуле. Дешево долетаете до столицы Каталонии и еще получаете два прекрасных дня в Стамбуле.

Задумайтесь о мобильной связи

За границей есть три варианта быть на связи. Первый – это роуминг, его условия вы узнаете у своего оператора. Второй вариант – покупка местной симки – во многих странах это лучший выход. И третий вариант – не делать ничего, а быть в сети "от вайфая до вайфая". Ведь сегодня во всех отелях, во всех кафе, да и во многих общественных местах в разных городах мира есть бесплатный вайфай. Зачем платить за то, что дают даром?

Передвигайтесь на общественном транспорте

Заранее выясните, сколько стоит такси от аэропорта до города. Есть ли в выбранной вами стране популярные агрегаторы такси? Ну и посмотрите на общественный транспорт. Трансфер на электричке/автобусе/метро от аэропорта до отеля дешевле, чем на такси, в 10-20 раз. Да и по городу дешевле передвигаться на ОТ.

Тратьте деньги с умом

Есть золотое правило путешественника – не покупать в незнакомой стране ничего первые три дня. Так что удержитесь по приезде от лотков с сувенирами. В самых людных местах торгуют дороже! Отойдите подальше от "туристской тропы" и тот же магнитик или красивый зонтик будет стоить в два раза меньше.

Помимо этого, ищите места, где выгодней всего обменять валюту.

Самый невыгодный курс валют во всех городах мира – в обменных пунктах или отделениях банков в местном аэропорту.

Просмотрите местные сайты-агрегаторы по обмену валют и выберите лучшие.

Питайтесь правильно

Если вы выбрали отель с завтраком, посмотрите на сайте отзывы, что это будет за завтрак. Потому что понятие "континентальный завтрак" в разных странах понимается по-разному.

Например, в некоторых отелях Парижа уже через час после завтрака (круассан, масло, кофе, сливки, капелька джема) вы пожалеете, что обед еще очень не скоро.

Если вы питаетесь в кафе, избегайте обедать в туристическом районе. Лучше уйти подальше от центра и перекусить как нормальные туземцы. Ищите бизнес-ланчи в кафе, которыми пользуются местные, чтобы пообедать в разгар рабочего дня. Еще лучше – готовить самостоятельно, если есть такая возможность.

Вот как еще можно сэкономить в путешествии:

покупайте страховку, потому что стоимость лечения за рубежом может вас просто шокировать;

старайтесь путешествовать налегке – изучайте климат страны и цены на необходимые вещи для покупки;

при посещении исторических мест заранее прочитайте как можно больше о всех их особенностях и достопримечательностях. Иногда это заменяет дорогие экскурсии;

найдите бесплатные аудиогиды для прогулок по городу, музеям, интересным местам.

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