Скончался известный журналист Дмитрий Терещенко

В Уральске 9 апреля 2023 года не стало известного журналиста Дмитрия Терещенко, которому было 38 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из публикаций, оставленных на странице журналиста в Facebook, где его друзья и коллеги выразили соболезнования:

"Талантливый поэт, неравнодушный человек и надежный товарищ. В профессии и жизни Дима всегда стоял за справедливость, без какого-либо эпатажа, как и подобает профессионалу. Увы, подвело здоровье. Большая потеря для всех, кто его знал".

"Не верится, что его не стало, ведь он всегда юморил, был позитивным, спортивного телосложения. Дима писал стихи, играл на гитаре... Такой был легкий на подъем и с удовольствием ездил на сьемки. В своих статьях боролся за справедливость. Всегда вежливый и культурный. Таким я его и запомню…"

По данным портала "Мой город", предположительной причиной смерти журналиста стала острая сердечная недостаточность.

Дмитрий Терещенко за годы журналистской деятельности работал в студенческой газете "Оркен", корреспондентом в газетах "Надежда", "Приуралье", "Уральская неделя", на телеканале "Казахстан Орал". Последним местом работы стала должность специального корреспондента по ЗКО в республиканской газете "Литер".

Прощание с Дмитрием Терещенко состоится 11 апреля в 12:30 (13:30 по алматинскому времени) в зале ритуальной службы "Талап".

Редакция Zakon.kz выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Терещенко.