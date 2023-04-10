Скончался известный журналист Дмитрий Терещенко
Об этом стало известно из публикаций, оставленных на странице журналиста в Facebook, где его друзья и коллеги выразили соболезнования:
- "Талантливый поэт, неравнодушный человек и надежный товарищ. В профессии и жизни Дима всегда стоял за справедливость, без какого-либо эпатажа, как и подобает профессионалу. Увы, подвело здоровье. Большая потеря для всех, кто его знал".
- "Не верится, что его не стало, ведь он всегда юморил, был позитивным, спортивного телосложения. Дима писал стихи, играл на гитаре... Такой был легкий на подъем и с удовольствием ездил на сьемки. В своих статьях боролся за справедливость. Всегда вежливый и культурный. Таким я его и запомню…"
По данным портала "Мой город", предположительной причиной смерти журналиста стала острая сердечная недостаточность.
Дмитрий Терещенко за годы журналистской деятельности работал в студенческой газете "Оркен", корреспондентом в газетах "Надежда", "Приуралье", "Уральская неделя", на телеканале "Казахстан Орал". Последним местом работы стала должность специального корреспондента по ЗКО в республиканской газете "Литер".
Прощание с Дмитрием Терещенко состоится 11 апреля в 12:30 (13:30 по алматинскому времени) в зале ритуальной службы "Талап".
Редакция Zakon.kz выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Терещенко.