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Скончался известный журналист Дмитрий Терещенко

Скончался известный журналист Дмитрий Терещенко Фото: Facebook/dnthtotyrj
В Уральске 9 апреля 2023 года не стало известного журналиста Дмитрия Терещенко, которому было 38 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из публикаций, оставленных на странице журналиста в Facebook, где его друзья и коллеги выразили соболезнования:

  • "Талантливый поэт, неравнодушный человек и надежный товарищ. В профессии и жизни Дима всегда стоял за справедливость, без какого-либо эпатажа, как и подобает профессионалу. Увы, подвело здоровье. Большая потеря для всех, кто его знал".
  • "Не верится, что его не стало, ведь он всегда юморил, был позитивным, спортивного телосложения. Дима писал стихи, играл на гитаре... Такой был легкий на подъем и с удовольствием ездил на сьемки. В своих статьях боролся за справедливость. Всегда вежливый и культурный. Таким я его и запомню…"

По данным портала "Мой город", предположительной причиной смерти журналиста стала острая сердечная недостаточность.

Дмитрий Терещенко за годы журналистской деятельности работал в студенческой газете "Оркен", корреспондентом в газетах "Надежда", "Приуралье", "Уральская неделя", на телеканале "Казахстан Орал". Последним местом работы стала должность специального корреспондента по ЗКО в республиканской газете "Литер".

Прощание с Дмитрием Терещенко состоится 11 апреля в 12:30 (13:30 по алматинскому времени) в зале ритуальной службы "Талап".

Редакция Zakon.kz выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Терещенко.

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Западно-Казахстанская область Уральск
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