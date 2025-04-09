Скончался известный казахстанский журналист Лев Тараков

9 апреля стало известно о кончине известного казахстанского журналиста Льва Таракова, сообщает Zakon.kz.

Ему было 58 лет.

Свои соболезнования выразила министр культуры и информации Аида Балаева.

"Лев Тараков – не просто знаковая фигура в казахстанской журналистике, но один из активных архитекторов отечественной медиасферы. Лев Юрьевич – яркий медиаменеджер, творческая личность, талантливый человек и блестящий публицист. Много лет имела честь знать его лично, взаимодействовать по работе, тепло и с уважением общаться. Сегодня на небосклоне журналистики независимого Казахстана закатилась еще одна яркая звезда. Приношу глубокие соболезнования родным и близким. Скорблю и сожалею вместе с вами", – написала она в Facebook.

Лев Тараков много лет был главным редактором общественно-политической газеты "Время". Кроме того, работал директором Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан; вице-министром информации и общественного согласия РК; руководителем пресс-службы президента РК; главным редактором газеты "Известия-Казахстан"; генеральным директором ТОО "Газета Литер".

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Льва Таракова.