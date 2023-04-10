Два человека погибли и четверо госпитализированы после ДТП в Актюбинской области

В Актюбинской области в ДТП погибли два водителя, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Актюбинской области, 7 апреля 31-летний водитель авто Lada Priora, двигаясь по автодороге Жанажол-Сарыкол (в 4 км от поселка Сарыкол), выехав навстречу, допустил столкновение с Renault Duster под управлением 68-летнего водителя.

В результате ДТП водитель Lada от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель второго авто от полученных травм скончался в больнице.

Фото: polisia.kz

"Один пассажир Lada и трое пассажиров Duster, среди которых двое несовершеннолетних, госпитализированы", – сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.

Начато досудебное расследование.

В Шымкенте вечером 8 апреля автобус без водителя врезался в людей, стоявших на остановке у ТЦ "Метро". Погибли пять человек.