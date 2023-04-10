Два человека погибли и четверо госпитализированы после ДТП в Актюбинской области
Фото: polisia.kz
В Актюбинской области в ДТП погибли два водителя, сообщает Zakon.kz.
По информации ДП Актюбинской области, 7 апреля 31-летний водитель авто Lada Priora, двигаясь по автодороге Жанажол-Сарыкол (в 4 км от поселка Сарыкол), выехав навстречу, допустил столкновение с Renault Duster под управлением 68-летнего водителя.
В результате ДТП водитель Lada от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель второго авто от полученных травм скончался в больнице.
Фото: polisia.kz
"Один пассажир Lada и трое пассажиров Duster, среди которых двое несовершеннолетних, госпитализированы", – сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.
Начато досудебное расследование.
В Шымкенте вечером 8 апреля автобус без водителя врезался в людей, стоявших на остановке у ТЦ "Метро". Погибли пять человек.
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