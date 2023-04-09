Забыл поставить на ручник – появились подробности трагедии в Шымкенте

На экстренном совещании с перевозчиками, проведенном в Шымкенте, рассказали, что водитель забыл поставить автобус на ручной тормоз. Покатившийся автобус сбил шесть человек, сообщает Zakon.kz.

Глава городского управления автодорог и пассажирского транспорта Мухтар Коканбаев выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших и поручил руководителям автобусных парков провести переаттестацию водителей, передает OTYRAR.kz.

"Водитель приехал на конечную остановку, отлучился в уборную. Закрыл дверь автобуса и забыл поставить его ручной тормоз. Мы посмотрели кадры ДТП с камер в автобусе, автобус не двигался и стоял около 30 секунд. Потом начал медленно катиться вниз и сбил людей. Когда автобус остановился, двое очевидцев открыли дверь автобуса и посмотрели нет ли никого там, автобус был пустой. Потом прибежал водитель автобуса и поставил уже на ручной тормоз. Водитель не сбегал с места происшествия, все это время находился там". Директор транспортной компании Shymkent bus Азат Кайыпбеков

По словам Мухтара Коканбаева, причиной трагедии стал человеческий фактор. После ДТП требования для перевозчиков усилят.

Семьям погибших и пострадавших компания-перевозчик окажет необходимую материальную помощь.

8 апреля, около 18:30 на перекрестке двух улиц возле торгового дома" Метро" автобус, оставшийся без управления водителя, выехал на встречный маршрут и сбил 6 человек, стоявших на пешеходной дорожке. Трое из них погибли на месте. Еще трое были доставлены службой скорой помощи в близлежащие больницы.

Два пациента, доставленные в областную детскую больницу и перинатальный центр, скончались от серьезных травм, несмотря на реанимационные мероприятия.

"Я живу недалеко, увидел ДТП через окна своего дома. Дочь сказала, что она 5 минут назад проходила по этому же пешеходу. Выхожу из дома, а тут люди лежат уже. Потом приехали сотрудники полиции, они до часу ночи здесь работали, автобус также стоял. Здесь нет Сергека, мы боимся за жизнь наших детей. Тут светофор еще неправильно установлен. Пешеход там, а светофор чуть дальше". Житель Шымкента Досмухан Нурсеитов

Видео наезда на пешеходов. Слабонервным, беременным и детям просьба не смотреть



