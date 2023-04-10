Пассажир автобуса едва не задушил водителя в Петропавловске
Фото: скрин видео
8 апреля в салоне пассажирского автобуса в Петропавловске произошел инцидент, едва не закончившийся трагическим исходом, сообщает Zakon.kz.
По данным полиции региона, пассажир маршрутного автобуса 5 "М" пропустил необходимую остановку. Не заплатив, он собирался выйти через центральную дверь.
В момент остановки автобуса мужчина стал душить водителя и пинать пассажира.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
"Сотрудниками полиции по данному факту задержан 67-летний житель областного центра".Пресс-служба ДП СКО
Факт хулиганских действий зарегистрирован в ЕРДР по ч. 1 ст. 293 УК РК "Хулиганство", добавили в ДП.
"В настоящее время идет следствие, выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение".Пресс-служба ДП СКО
8 апреля отдых на берегу Капчагая перерос в драку с работниками зоны.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ