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Пассажир автобуса едва не задушил водителя в Петропавловске

Пассажир автобуса едва не задушил водителя в Петропавловске Фото: скрин видео
8 апреля в салоне пассажирского автобуса в Петропавловске произошел инцидент, едва не закончившийся трагическим исходом, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции региона, пассажир маршрутного автобуса 5 "М" пропустил необходимую остановку. Не заплатив, он собирался выйти через центральную дверь.

В момент остановки автобуса мужчина стал душить водителя и пинать пассажира.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

"Сотрудниками полиции по данному факту задержан 67-летний житель областного центра".Пресс-служба ДП СКО

Факт хулиганских действий зарегистрирован в ЕРДР по ч. 1 ст. 293 УК РК "Хулиганство", добавили в ДП.

"В настоящее время идет следствие, выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение".Пресс-служба ДП СКО

8 апреля отдых на берегу Капчагая перерос в драку с работниками зоны. 

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