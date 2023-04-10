Конституционный суд выявил отдельные недостатки в Социальном кодексе

При рассмотрении Социального кодекса на соответствие Основному закону Конституционный суд обратил внимание на отдельные недостатки документа, сообщает Zakon.kz. Хотя в целом и признал Социальный кодекс соответствующим Конституции РК.

Социальный кодекс, а также Конституционный закон "О внесении изменений в некоторые конституционные законы РК", законы "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения" были приняты Парламентом РК 16 марта 2023 года, а 24 марта представлены на подпись главе государства.

Президент в свою очередь направил в Конституционный суд обращение о рассмотрении названных законодательных актов на соответствие Конституции.

Конституционный суд рассмотрел документы и 8 апреля вынес Нормативное постановление. Все 4 документа КС РК признал соответствующими Основному закону. Однако в п. 4, "признавая конституционность Кодекса, Конституционный суд полагает необходимым обратить внимание на отдельные его недостатки, которые могут привести к неоднозначному пониманию правовых норм и, как следствие, ненадлежащему их применению после введения в действие".

В связи с этим правительству РК рекомендовано до введения в действие Социального кодекса инициировать внесение в Мажилис Парламента РК проекта закона, предусматривающего соответствующие поправки в Социальный кодекс и другие законы.

О каких недостатках идет речь?

Помимо нескольких случаев расхождения формулировок Социального кодекса и Конституции, требующих технической гармонизации, имеется и ряд противоречий по существу.

Так, "положения статьи 4 Кодекса расходятся с пунктом 2 статьи 14 Основного закона: "Каждый имеет равные возможности в реализации своих прав и свобод в сфере социальной защиты, исключающие дискриминацию любого рода. Любое ограничение по признаку расы, пола, языка, религии, убеждений, места жительства, возраста, состояния здоровья, в том числе инвалидности, или по иным обстоятельствам является дискриминацией и запрещается".

В пункте 2 статьи 14 Конституции закреплено, что никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам.

Кроме того, из Кодекса следует, что любое ограничение социальных прав является дискриминацией, хотя Конституция не исключает введение законом ограничений в соответствии со статьей 39 в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения".

Далее, "в статье 125 Кодекса перечислены основания для вынесения участковой комиссией заключения об отсутствии необходимости предоставления адресной социальной помощи заявителю. При этом закреплено, что дополнительные основания для вынесения такого заключения устанавливаются местным исполнительным органом по согласованию с местным представительным органом.

Отрицательное заключение участковой комиссии исключает получение лицом адресной социальной помощи, затрагивает правосубъектность, права и свободы граждан, в связи с чем основания для вынесения такого акта должны быть предусмотрены в законе".

Еще один важный момент. "В пункте 4 статьи 234 Кодекса установлено, что члены семьи умершего считаются состоявшими на его иждивении, если они находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию.

В данной норме речь идет о материальной поддержке лиц, потерявших постоянный основной источник средств к существованию. Однако в Кодексе при определении размеров пособий и выплат по случаю потери кормильца (пункты 2 и 3 статьи 236, пункт 2 статьи 240) установлена обратная зависимость размера этих выплат от количества лиц, имеющих право них. То есть чем больше иждивенцев, тем каждый получает меньше.

Тем самым налицо факт закладываемой в новое законодательство дискриминации и неравенства перед законом меньших и больших групп лиц, разных по размеру семей, потерявших кормильца. Такая дифференциация является неоправданной с точки зрения конституционных обязательств государства в социальной сфере.

В Нормативном постановлении КС РК говорится также о том, что в Кодекс перенесены многие положения законодательных актов, которые утратят силу в связи с его принятием. При этом они не были подвергнуты комплексному анализу на предмет их конституционно-правовой обоснованности.

Взять, в частности, норму пункта 3 статьи 208 Кодекса, согласно которой женщины, родившие (усыновившие, удочерившие) 5 и более детей, имеют право на пенсионные выплаты по возрасту по достижении 53 лет только при условии их воспитания до восьмилетнего возраста. В ней не учтены современные реалии, когда женщина может родить ребенка и в более позднем возрасте (после 45 лет) и, соответственно, к 53 годам младшие дети могут и не достичь восьмилетнего возраста. Кроме того, во внимание не приняты случаи наступления смерти ребенка до достижения им указанного возраста.

Конституционный суд полагает, что конституционно-правовая состоятельность заложенных в Кодексе правовых механизмов будет определяться после его введения в действие в ходе формирования правоприменительной практики. По мере развития экономики ряд вопросов социальной защиты граждан потребует наполнения содержанием, соответствующим высшим ценностям государства, какими являются человек, его жизнь, права и свободы (пункт 1 статьи 1 Конституции).

Настоящее нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории РК, окончательным и обжалованию не подлежит.