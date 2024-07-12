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Законодательство РК

Конституционный суд признал норму Уголовного кодекса не соответствующей Конституции

Конституционный суд признал норму Уголовного кодекса не конституционной, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 10:15 Фото: freepik
Конституционный суд вынес нормативное постановление от 11 июля 2024 года "О рассмотрении на соответствие Конституции РК пункта 1 части восьмой статьи 72 Уголовного кодекса РК", сообщает Zakon.kz.

Указанная статья предусматривает, что условно-досрочное освобождение не применяется к лицам, которым наказание в виде смертной казни заменено лишением свободы в порядке помилования либо в связи с применением закона, отменяющего смертную казнь.

Обратившийся в Конституционный суд осужденный казахстанец оспаривает эту норму, так как считает, что она противоречит Конституции, поскольку ставит его в неравное положение по сравнению с лицами, отбывающими назначенное судом наказание в виде пожизненного лишения свободы и имеющими право на условно-досрочное освобождение по истечении 25 лет отбытия назначенного наказания. 

Что установил суд

Конституционный суд указал, что установление ограничения на применение УДО для указанной категории лиц в нынешней ситуации связано с несуществующим видом наказания.

"В статье 15 Конституции установлен запрет на применение смертной казни, а в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве нормы о ней исключены. Таким образом, сохранение этого ограничения в УК РК для указанной группы осужденных не согласуется с Конституцией", – говорится в документе.

Суд также подчеркнул, что рассмотрение судом вопроса об УДО не означает безусловное освобождение осужденного к пожизненному лишению свободы. Оно применимо только в случае признания судом исправления осужденного и достижения других целей уголовного наказания.

В Конституционном суде также отметили, что установление или ограничение права на условно-досрочное освобождение осуществляется в рамках полномочий Парламента РК с соблюдением требований статьи 39 и других норм Конституции.

Конституционный суд в своем нормативном постановлении от 10 января 2023 года отмечал, что законы и иные нормативные правовые акты являются составной частью действующего права республики, если они соответствуют Конституции. Парламент как высший представительный орган страны при осуществлении законодательной власти должен обеспечить соблюдение данного конституционного требования. В случае, когда прекращаются конституционно-правовые основания для существования нормативного правового акта, должна быть определена юридическая сила такого акта.

Данные правовые позиции Конституционного суда распространяются не только на соответствующие нормативные правовые акты в целом, но и на их отдельные правовые нормы.

Конституционный суд также отметил, что вопрос о применении условно-досрочного освобождения к осужденным относится к компетенции суда.

"При рассмотрении соответствующих ходатайств суды должны обеспечить индивидуальный подход к каждому осужденному, надлежащую оценку его поведения и неукоснительное соблюдение требований и условий, предусмотренных нормами УК, УПК и УИК. Вместе с тем предоставление такой возможности не означает безусловное освобождение осужденного к пожизненному лишению свободы, а применимо только в случае признания судом исправления осужденного и достижения других целей уголовного наказания, а также с учетом результатов выполнения прямо установленных законом условий", – говорится в постановлении. 

Что постановил суд

В итоге Конституционный суд признал пункт 1 части восьмой статьи 72 Уголовного кодекса РК не соответствующим Конституции республики.

Правительству предписано не позднее шести месяцев после опубликования нормативного постановления внести в Мажилис Парламента РК проект закона о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс республики в соответствии с правовыми позициями Конституционного суда.

О принятых мерах в указанный срок необходимо проинформировать Конституционный суд.

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории РК, окончательным и обжалованию не подлежит.

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