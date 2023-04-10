48-летняя Хилари Суэнк впервые стала мамой

Двукратная обладательница премий "Оскар" и "Золотой глобус" Хилари Суэнк родила двойняшек – мальчика и девочку, сообщает Zakon.kz.

О том, что 48-летняя американская актриса и продюсер впервые стала мамой, стало известно из ее социальных сетей.

"Это было непросто, но мальчик и девочка стоили того!" – написала Хилари Суэнк под фотографией с детьми.

В комментариях звезду "Малышки на миллион" уже успели поздравить теннисистка Мария Шарапова, а также актрисы Шэрон Стоун, Виола Дэвис, Джульетт Льюис, Маришка Харгитей, София Анна Буш и другие.

Хилари Суэнк два года была в отношениях предпринимателем Филипом Шнайдером, а в августе 2018 года они сочетались браком. 5 октября 2022 года стало известно, что пара ожидает двойню.