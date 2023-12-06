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Николас Кейдж готовится завершить карьеру

Николас Кейдж заговорил о завершении карьеры Фото: wikimedia
Лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус" Николас Кейдж задумался о завершении актерской карьеры, сообщает Zakon.kz.

59-летний американский актер предположил, что мог бы сняться еще в трех-четырех фильмах.

"Мне кажется, что я уже все сказал, что хотел. Теперь хочу быть более строгим и жестким в процессе отбора...", – отметил он.

В продолжении беседы с The Hollywood Reporter Кейдж заявил, что нужно прощаться на высокой ноте.

Примечательно, что диапазон его ролей огромен: от голливудских блокбастеров и фестивальных шедевров до малобюджетных комедий и откровенно провальных проектов.

Кроме того, актер уточнил, что все годы после завершения карьеры хочет посвятить семье.

Стоит отметить, что 16 февраля 2021 года Кейдж женился в пятый раз, его новой супругой стала Рико Шибата. 7 сентября 2022 года у пары родилась дочь Огаст Франческа Коппола Кейдж.

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