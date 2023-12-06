Николас Кейдж готовится завершить карьеру
59-летний американский актер предположил, что мог бы сняться еще в трех-четырех фильмах.
"Мне кажется, что я уже все сказал, что хотел. Теперь хочу быть более строгим и жестким в процессе отбора...", – отметил он.
В продолжении беседы с The Hollywood Reporter Кейдж заявил, что нужно прощаться на высокой ноте.
Примечательно, что диапазон его ролей огромен: от голливудских блокбастеров и фестивальных шедевров до малобюджетных комедий и откровенно провальных проектов.
Кроме того, актер уточнил, что все годы после завершения карьеры хочет посвятить семье.
Стоит отметить, что 16 февраля 2021 года Кейдж женился в пятый раз, его новой супругой стала Рико Шибата. 7 сентября 2022 года у пары родилась дочь Огаст Франческа Коппола Кейдж.
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Летом 2017 года Николас Кейдж посадил дерево в Астане. Тогда продюсер прибыл в столицу Казахстана на торжественную церемонию открытия первого конкурса детского кино "Пять континентов".
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После визита в Астану Николас Кейдж в чапане стал героем очередных мемов.
Знает ли Николас Кейдж, что он сейчас на пике своей популярности на территории СНГ и в частности в Казахстане?! 🤣 pic.twitter.com/paCY0jsRDd— Aibek (@bekaibek11) July 23, 2017