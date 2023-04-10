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Законодательство РК

В Туркестанской области изнасиловали пятиклассника

В Туркестанской области изнасиловали пятиклассника Фото: pixabay
Шестиклассник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении пятиклассника. Об этом сообщила правозащитница Дина Тансари. Как рассказали Zakon.kz в полиции Туркестанской области, проводится досудебное расследование.

Тансари на странице в Instagram отмечает, что мама пострадавшего работала в этой же школе.

"Администрация школы приходила к ней домой и просила не заводить дело, в итоге она уехала из села. Кроме того, сельчане опасаются фальсификации, потому что родственник малолетнего насильника работаем врачом", – говорится в публикации фонда "НеМолчи.kz".

В полиции Туркестанской области уточнили, что расследование дела находится на личном контроле руководства полиции области.

"29 марта в Толебийский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница, которая сообщила, что несовершеннолетний житель района совершил действия сексуального характера в отношении ее сына".Пресс-служба ДП Туркестанской области

Также сказано, что данный факт зарегистрирован по статье 121 ч. 3-1 УК РК "Насильственные действия сексуального характера".

"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и провела все необходимые мероприятия. Проводится досудебное расследование. Назначен ряд соответствующих экспертиз, по результатам которых будет принято законное процессуальное решение".Пресс-служба ДП Туркестанской области

Ранее стало известно, что 23 марта 2023 года в Алматинской области изнасиловали второклассника. Мама потерпевшего обратилась в полицию в тот же день. В прокуратуре региона сообщили, что по данному факту назначен ряд экспертиз, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 121 УК РК.

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