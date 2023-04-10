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Неадекватного туриста из Казахстана арестовали в Таиланде

Казахстанский турист в Таиланде Фото: Thaitarh
Турист из Казахстана нападал на людей, устроил погром отеле, а потом сбежал от полицейских в море, сообщает Zakon.kz.

Туриста из Казахстана арестовали за беспорядки на пляже в Таиланде. Он нападал на людей, вторгался на территории отелей и ресторанов, а также уничтожал попадавшееся ему имущество, сообщает Thairath.

Сообщение о "сошедшем с ума" туристе поступило в полицию вечером 9 апреля. При приближении полицейских турист спрыгнул в море и сел на камни в воде. Он размахивал руками и кричал "потому что это счастье, любовь, радость и благодать!".

Полицейским удалось уговорить туриста выйти из воды. Задержанный позже сообщил, что "выпил много пива и выкурил много каннабиса". Мужчина пообещал возместить убытки.

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