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Мир

Катер с туристами из Казахстана и России взорвался у берегов Таиланда

катер, взрыв, Таиланд, Казахстан, Россия, туристы, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 11:03 Фото: Zakon.kz
На юге Таиланда в море взорвался катер с туристами из России и Казахстана. Пострадал один человек, сообщает Zakon.kz.

По данным местной полиции, прогулочный катер с туристами из Казахстана и России взорвался и загорелся неподалеку от острова Майтон в провинции Пхукет.

В результате чего один россиянин получил ожоги.

Представитель полиции в разговоре с ТАСС уточнил, что на нем находился 31 турист из Казахстана и России.

"В момент инцидента 30 туристов находились в воде, один российский турист остался на борту и получил ожоги. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи", – добавил он.

Остальные 30 туристов не пострадали и вернулись в свои отели.

Ранее сообщалось, что в Малайзии, недалеко от столицы страны Куала-Лумпура, произошел мощнейший взрыв на газопроводе. По последним данным, пострадали 25 человек.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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