10 апреля в Алматы Жанболата Мамая приговорили к 6 годам условно с лишением права заниматься публицистической деятельностью, сообщает Zakon.kz.

Уголовное дело по обвинению Жанболата Мамая в совершении правонарушений (оскорбление представителей власти при использовании ими своих служебных обязанностей, распространение заведомо ложной информации и организация массовых беспорядков (ст. 378 ч.2, 274 ч.2 п.3, 272 ч.1 УК) было рассмотрено в районном суде №2 Бостандыкского района Алматы.

В суде было рассмотрено три эпизода.

Эпизод №1

Жанболат Мамай, выступая на несанкционированном митинге незарегистрированной партии, перед собравшимися в Алматы, с целью нарушения нормальной деятельности правоохранительных органов и создания отрицательного мнения о полиции, публично оскорблял и унижал сотрудников полиции находившихся при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка.

Эпизод №2

Жанболат Мамай с использованием СМИ и сетей телекоммуникаций, по мотиву побуждения граждан к вступлению в ряды незарегистрированной партии и достижения мнимого карьерного роста в оппозиционной среде, преследуя цель дестабилизации политической ситуации, манипулируя общественным сознанием, используя социальную напряженность, связанную с долговой кредитной нагрузкой у населения, распространил заведомо ложную информацию об объявлении кредитной амнистии Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка, и призвал граждан, имеющих кредиты в банках и микро кредитных организациях страны, подать заявления о списании кредитов, после чего ходить каждый день с такими требованиями.

Эпизод №3

Жанболат Мамай, выступая от незарегистрированной партии (4 января 2021 года), понимая социальную напряженность в стране, организовал возле ледового дворца "Алматы Арена" Алматы незаконный митинг, своими обращениями к народу привел к возникновению негативного, критического отношения к существующей власти в РК, правоохранительным органам, формированию мнения о необходимости смены власти в РК, а также побуждению к участию в митингах с целью поддержки требований к изменению власти и организовал массовые беспорядки на территории Алматы, сопровождавшиеся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти.

"Жанболат Мамай признан виновным. При назначении наказания судом учтены положительные характеристики осужденного и наличие на иждивении трех малолетних детей. Отягчающие обстоятельства обвинением не вменялись". Пресс-служба суда Алматы

Также отмечено, что при этом за оскорбление представителей власти - производство прекращено в связи с истечением срока давности.

"За распространение заведомо ложной информации и организация массовых беспорядков на основании ст.63 УК назначено лишение свободы на 6 лет - условно, с лишением права на занятие общественно – политической деятельностью и публицистической деятельностью в социальных сетях на 6 лет". Пресс-служба суда Алматы

Приговор суда не вступил в законную силу.

3 февраля журналиста и блогера Махамбета Абжана признали виновным по двум статьям: его приговорили к 9 годам.