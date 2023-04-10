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Опубликован план подготовки казахстанских хоккеистов к чемпионату мира в Латвии

Хоккей Сборы Команды РК Фото: Instagram/kazakhstanhockey
С 12 по 28 мая в Риге (Латвия) состоится чемпионат мира по хоккею с шайбой, с участием сборной Казахстана, которая выступит в подгруппе В. За месяц до начала этих ответственных соревнований тренерский штаб нашей команды опубликовал план подготовки, сообщает Zakon.kz.

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Подопечные Андрея Скабелки на групповом раунде сыграют против сборных Канады, Чехии, Латвии, Норвегии, Словакии, Словении и Швейцарии. Первый этап учебно-тренировочных сборов начинается 10 апреля в Астане, куда приглашены игроки, завершившие сезон в своих клубах, рассказали в пресс-службе "Федерации Хоккея Казахстана". 

Хоккей Товарищеская игра

Фото: Instagram/kazakhstanhockey

22 и 24 апреля на "Барыс Арене" у наших хоккеистов запланированы товарищеские игры с командой Южной Кореи. После этого, с 5 по 7 мая в Астане пройдет международный турнир, в котором казахстанская дружина встретится с Россией и Беларусью.

А уже 8 мая казахстанская команда отправится в Латвию, где 13 мая проведет первую игру против Норвегии на ЧМ-2023.

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