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Объявлен стартовый состав сборной Казахстана на Чемпионат мира по хоккею

хоккей, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2024 14:49 Фото: icehockey.kz
С 10 по 26 мая в Чехии состоится Чемпионат мира по хоккею. Тренерский штаб сборной Казахстана объявил итоговый состав на ЧМ, сообщает Zakon.kz.

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Команда Казахстана выступит в группе В и поборется за выход в плей-офф с командами Франции, Германии, США, Латвии, Польши и Словакии, говорится на сайте Казахстанской федерации хоккея.

5 мая наша команда прибудет в Прагу, где проведет товарищеский матч с Великобританией.

Состав на ЧМ

Вратари: Никита Бояркин, Андрей Шутов ("Барыс"), Сергей Кудрявцев ("Арлан").

Защитники: Дмитрий Бреус ("Торпедо"), Самат Данияр, Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров ("Барыс") Артем Королев, Мади Диханбек ("Номад"), Леонид Метальников ("Адмирал"), Валерий Орехов ("Металлург").

Нападающие: Алихан Асетов, Батырлан Муратов, Максим Мусоров, Алихан Омирбеков, Кирилл Савицкий, Михаил Рахманов, Евгений Рымарев, Кирилл Савицкий, Аркадий Шестаков ("Барыс"), Олег Бойко ("Номад"), Дмитрий Гренц ("Арлан"), Никита Михайлис, Максим Мухаметов ("Металлург"), Кирилл Панюков ("Амур").

Указаны клубы, с которыми у игроков были действующие контракты в сезоне 2023/2024, отметили в спортивной федерации.

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