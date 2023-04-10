В МИД озвучили позицию Казахстана по ситуации на Ближнем Востоке

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В целом, по словам Айбека Смадиярова, Казахстан всегда выступает за толерантность и и укрепление межрелигиозного диалога и твердо поддерживает усилия международного сообщества направленные на мирное урегулирование ближневосточной проблемы в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН.

"Казахстан обеспокоен обострением напряжения на Ближнем Востоке в связи с нападениями на верующих благословенной мечети Аль-Акса", - отметил он.

Он также выразил надежду, что в складывающейся ситуации возобладает здравый смысл и все вовлеченные стороны проявят сдержанность и откажутся от шагов, ведущих к насилию и дальнейшему ухудшению ситуации, а также от актов подстрекательства.

"Полагаем важным в данной ситуации сохранения статуса-кво. Выражаем надежду, что в складывающейся ситуации возобладает здравый смысл и все вовлеченные стороны проявят сдержанность и откажутся от шагов, ведущих к насилию и дальнейшему ухудшению ситуации, а также от актов подстрекательства. Полагаем важным в данной ситуации сохранения статуса-кво". Айбек Смадияров

Он также выразил надежду что политические, религиозные и общественные лидеры приложат все усилия для снижения напряженности в священный месяц Рамадан и праздника Песах.

Ранее сообщалось, что израильские силы безопасности ворвались в молельный зал мечети Аль-Акса и атаковали находящихся там палестинцев, применив, в частности, дубинки, светошумовые гранаты, газ и резиновые пули. Пострадали десятки человек.

В пресс-службе полиции пояснили, что были вынуждены применить силу, так как забаррикадировавшиеся в мечети молодые люди в масках устроили беспорядки.