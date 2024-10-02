Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

МИД Казахстана сделал важное заявление по Ближнему Востоку

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 15:54 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Айбек Смадияров 2 октября 2024 года на брифинге озвучил позицию Казахстана по Ближнему Востоку, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что Министерство выражает глубокую обеспокоенность усиливающейся эскалацией напряженности в ближневосточном регионе.

"Мы призываем все вовлеченные стороны к сдержанности и отказу от использования силовых методов во избежание жертв среди мирного населения и дальнейшего ухудшения обстановки, которое может спровоцировать полномасштабную войну в регионе. В этой связи отмечаем важность принятия скорейших мер для разрешения разногласий исключительно политико-дипломатическим путем в рамках принципов состава ООН и международного права. Казахстан подтверждает свою неизменную поддержку инициативе международного сообщества, направленной на стабилизацию ситуации и обеспечения региональной безопасно", – озвучил Смадияров.

До этого казахстанским авиакомпаниям порекомендовали менять маршруты из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Также ранее уже выступили с обращением в МВД. Там заявили, что в Казахстане маршруты патрулирования полиции приближены к синагогам и дипломатическим объектам Израиля.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 15:54
Посольство в Израиле обратилось к казахстанцам
, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 15:54

В ночь на 1 октября 2024 года армия Израиля объявила о начале наземной операции на юге Ливана. Позднее Иран выпустил почти 500 ракет в сторону Израиля. Через некоторое время власти Израиля разрешили местным жителям покинуть бомбоубежища после массированной атаки со стороны Ирана.

Читайте также

Порядка 30 лет посвятил госслужбе акмолинец Серик Альжанов
Порядка 30 лет посвятил госслужбе акмолинец Серик Альжанов
Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi
Депутат предложила научить казахстанских школьников распознавать опасный контент
Мороз и дожди с грозами: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 3-5 октября
Мороз и дожди с грозами: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 3-5 октября
Екатерина Елисеева
МИД РК Смадияров Айбек 2024 год Ближний Восток
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Тенге, ипотека, аренда жилья, покупка квартиры, дома, деньги, Казахстан
Жилищные выплаты военнослужащим: что изменилось в правилах назначения
Беспрецедентная ракетная атака Ирана на Израиль: что известно к этому часу
Беспрецедентная ракетная атака Ирана на Израиль: что известно к этому часу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: