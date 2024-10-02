МИД Казахстана сделал важное заявление по Ближнему Востоку

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Айбек Смадияров 2 октября 2024 года на брифинге озвучил позицию Казахстана по Ближнему Востоку, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что Министерство выражает глубокую обеспокоенность усиливающейся эскалацией напряженности в ближневосточном регионе.

"Мы призываем все вовлеченные стороны к сдержанности и отказу от использования силовых методов во избежание жертв среди мирного населения и дальнейшего ухудшения обстановки, которое может спровоцировать полномасштабную войну в регионе. В этой связи отмечаем важность принятия скорейших мер для разрешения разногласий исключительно политико-дипломатическим путем в рамках принципов состава ООН и международного права. Казахстан подтверждает свою неизменную поддержку инициативе международного сообщества, направленной на стабилизацию ситуации и обеспечения региональной безопасно", – озвучил Смадияров.

До этого казахстанским авиакомпаниям порекомендовали менять маршруты из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Также ранее уже выступили с обращением в МВД. Там заявили, что в Казахстане маршруты патрулирования полиции приближены к синагогам и дипломатическим объектам Израиля.

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В ночь на 1 октября 2024 года армия Израиля объявила о начале наземной операции на юге Ливана. Позднее Иран выпустил почти 500 ракет в сторону Израиля. Через некоторое время власти Израиля разрешили местным жителям покинуть бомбоубежища после массированной атаки со стороны Ирана.