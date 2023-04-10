Как в акимате Алматы будут оценивать работу сотрудников

Подготовлен проект постановления "Об утверждении Методики оценки деятельности административных государственных служащих корпуса "Б" акимата города Алматы, сообщает Zakon.kz.

Оценка деятельности административных государственных служащих корпуса "Б" проводится для определения эффективности и качества их работы посредством единой информационной системы по управлению персоналом. При этом говорится, что в случае отсутствия технической возможности оценка проводится на бумажных носителях, либо в информационных системах, функционирующих в государственных органах.

Оценка осуществляется на основании результатов достижения ключевых целевых индикаторов (КЦИ) методами ранжирования и 360 в зависимости от категории должности оцениваемого лица.

Так, оценка по достижению КЦИ и методу ранжирования проводится по итогам квартала проводится не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по методу 360 проводится по итогам года – не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным годом.

Итоговая оценка по КЦИ и ранжированию складывается из средней оценки служащего корпуса "Б" за отчетные кварталы.

Вместе с тем оценка не проводится в случаях, если срок пребывания оцениваемого служащего на конкретной должности в оцениваемом периоде составляет менее одного месяца.

Если в период проведения оценки оцениваемый служащий находится в трудовом или социальном отпуске, периоде временной нетрудоспособности, командировке, стажировке, переподготовке или повышении квалификации, оценка служащего по достижению КЦИ проводится в течение пяти рабочих дней после выхода на работу, оценка по методу ранжирования и/или 360 проводится без его участия в установленные сроки.

При этом оценка служащих, уволенных из государственного органа до окончания оцениваемого периода, проводится без их участия в указанные выше 5 сроки.

Результаты оценки выставляются по следующей градации:

"Выполняет функциональные обязанности эффективно",

"Выполняет функциональные обязанности надлежащим образом",

"Выполняет функциональные обязанности удовлетворительно",

"Выполняет функциональные обязанности не удовлетворительно".

При этом результат "Выполняет функциональные обязанности эффективно" соответствует диапазон оценок от 4 до 5 баллов, "Выполняет функциональные обязанности надлежащим образом" от 3 до 3,99 баллов, "Выполняет функциональные обязанности удовлетворительно" от 2 до 2,99 баллов, "Выполняет функциональные обязанности не удовлетворительно" от 0 до 1,99 баллов.

Как отмечается, результаты достижения КЦИ и результаты оценки по методу ранжирования являются основанием для принятия решений по выплате бонусов, поощрению, обучению, ротации, понижению в государственной должности либо увольнению.

Результаты оценки по методу 360 являются основанием для принятия решений по обучению служащего.

В случае несогласия с результатами оценки служащий может обратиться с соответствующим заявлением в произвольной форме о проведении калибровочной сессии к должностному лицу, имеющему право назначения на государственную должность и освобождения от государственной должности административного государственного служащего корпуса "Б" в течение пяти рабочих дней со дня ознакомления с результатами оценки.

Решение калибровочной сессии может быть обжаловано государственным служащим в соответствии с установленным порядком Административного процедурно-процессуального кодекса РК.

Документы, связанные с оценкой, хранятся в службе управления персоналом в течение трех лет со дня завершения оценки, а также при наличии технической возможности в информационной системе.

Правила предусматривают, что результаты оценки являются строго конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению третьим лицам, за исключением случаев, когда государственный орган обязан раскрыть данную информацию в соответствии с законом "О доступе к информации".

Разногласия, связанные с процедурой оценки, рассматриваются службой управления персоналом при содействии всех заинтересованных лиц и сторон.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 апреля.

К корпусу "Б" относятся госслужащие – исполнители.