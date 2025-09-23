Минздрав утвердил методику оценки деятельности административных госслужащих корпуса "Б"
Оценка деятельности административных государственных служащих корпуса "Б" проводится для определения эффективности и качества их работы посредством интегрированной информационной системы "Е-қызмет".
При отсутствии оценивающего лица оценку проводит лицо, его замещающее.
Оценка прикомандированных лиц проводится в принимающем государственном органе за период прикомандирования.
По решению первого руководителя государственного органа лица, находящиеся в его прямом подчинении, могут быть оценены руководителем аппарата данного государственного органа.
Оценка проводится по итогам квартала – не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Итоговая оценка формируется автоматически из средней оценки административного государственного служащего корпуса "Б" за отчетные кварталы календарного года в информационной системе.
Итоговая оценка формируется не позднее 30 января, следующего за отчетным годом.
Оценка не проводится в случаях, если срок пребывания оцениваемого служащего на конкретной должности в оцениваемом периоде составляет менее одного месяца со дня назначения или избрания на оцениваемую должность.
При этом оцениваемый период должен включать в себя не менее 15 фактически отработанных служащим рабочих дней.
Оценка служащих, уволенных из государственного органа до окончания оцениваемого периода, проводится без их участия в установленные выше сроки.
Результаты оценки выставляются по следующей градации:
- "Выполняет функциональные обязанности эффективно",
- "Выполняет функциональные обязанности надлежащим образом",
- "Выполняет функциональные обязанности удовлетворительно",
- "Выполняет функциональные обязанности неудовлетворительно" (неудовлетворительная оценка).
Организационное сопровождение оценки обеспечивается службой управления персоналом либо в случае ее отсутствия – структурным подразделением (лицом), на которое возложено исполнение обязанностей службы управления персоналом, в том числе посредством информационной системы.
Оцениваемый служащий получает результаты своей оценки в информационной системе, а также в мобильном приложении "Е-қызмет".
Ознакомление уволенных лиц осуществляется в течение месяца, следующего за отчетным кварталом, посредством направления заказного письма с уведомлением о его вручении и/или телефонограммы и/или телеграммы и/или текстового сообщения по абонентскому номеру сотовой связи или по электронному адресу либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксацию извещения или вызова.
В случае несогласия с результатами оценки служащий обращается с соответствующим заявлением в произвольной форме о проведении калибровочной сессии к должностному лицу, имеющему право назначения на государственную должность и освобождения от государственной должности административного государственного служащего корпуса "Б" в течение пяти рабочих дней со дня получения результатов оценки.
Решение калибровочной сессии может быть обжаловано государственным служащим в соответствии с установленным порядком Административного процедурно-процессуального кодекса РК.
Документы, связанные с оценкой, хранятся в службе управления персоналом в течение трех лет со дня завершения оценки, а также в информационной системе.
Результаты оценки являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению третьим лицам, за исключением служебной необходимости, а также случаев, когда государственный орган обязан раскрыть данную информацию в соответствии с Законом "О доступе к информации".
Правила также предусматривают:
- Порядок оценки административных государственных служащих корпуса «Б».
- Порядок проведения калибровочных сессий и предоставления обратной связи.
Приказ вводится в действие с 22 сентября 2025 года.