Ранил ножом бывшую жену: задержан разыскиваемый житель ЗКО

Фото: pexels

На западе Казахстана задержан мужчина, который нанес множественные ножевые ранения своей бывшей супруге и скрылся с места преступления. По данным полиции региона, нападавшего удалось найти и арестовать менее чем за сутки, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: