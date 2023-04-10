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Ранил ножом бывшую жену: задержан разыскиваемый житель ЗКО

Ранил ножом бывшую жену: задержан разыскиваемый житель ЗКО Фото: pexels
На западе Казахстана задержан мужчина, который нанес множественные ножевые ранения своей бывшей супруге и скрылся с места преступления. По данным полиции региона, нападавшего удалось найти и арестовать менее чем за сутки, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел ночью 8 апреля в поселке Переметное района Байтерек.

"33-летний мужчина, находясь возле одного из кафе, нанес множественные ножевые колото-резанные ранения своей 28 летней супруге, после чего скрылся с места преступления. Сразу же по тревоге был поднят и ориентирован на поиски подозреваемого весь личный состав ОП района Байтерек ЗКО. Нападавший предпринял все попытки скрыться, но благодаря работе сотрудников полиции подозреваемого удалось задержать менее чем за сутки".Пресс-служба ДП Западно-Казахстанской области

Также отмечено, в настоящий момент подозреваемый дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания.

"В рамках начатого досудебного расследования назначен ряд экспертиз и проводятся следственные действия. Санкцией статьи 24 ч.3 ст. 99 ч.1 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Покушение на убийство) подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет".Пресс-служба ДП Западно-Казахстанской области

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