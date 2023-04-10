В Казахстане 40 школ работали без лицензии

В Казахстане выявили 40 школ, работающих без лицензии на образовательную деятельность, 32 школы из них оштрафовали, сообщает Zakon.kz.

Нарушения выявлены Комитетом по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК во время мониторинга организаций образования.

Как показала проверка, 40 школ работали без лицензии. Из них 30 государственных и 10 частных школ. Наибольшее количество школ, работающих без лицензии расположены в городах Астана и Алматы, Западно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Жетысу и Мангистауской областях.

В отношении 32 школ возбуждены административные дела и наложен штраф за безлицензионную деятельность. В их числе 23 государственных и девять частных школ.

"Отсутствие лицензии означает, что школа не прошла проверку на соответствие требованиям или не подавала документы на получение разрешения. Так, например, более чем в десяти школах нет санитарно-эпидемиологического заключения и отсутствуют акты ЧС, что может привести к возникновению угроз в вопросах безопасности. А это, в первую очередь, здоровье и благополучие наших детей. В 14 школах материально-техническая база не соответствует требованиям, школы недостаточно оснащены оборудованием, квалифицированными педагогическими кадрами, что естественно влияет на качество обучения", -сообщила руководитель управления разрешительной политики Комитета Жулдуз Ауезханова.

Она отметила, что, не имея лицензии, школы не могут выдавать документы государственного образца об образовании, то есть аттестаты об основном и общем среднем образовании.

На сегодня территориальными департаментами принимаются соответствующие меры в отношении безлицензионных школ и направлены соответствующие письма акимам областей.