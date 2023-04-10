В Ботаническом саду Алматы зацвели магнолии

В Ботаническом саду Алматы цветут магнолии. Видео с красивым деревом было опубликовано 10 апреля на официальной странице сада, сообщает Zakon.kz.

В коллекции сада представлено 15 таксонов растения. Магнолия – реликтовое растение, считается ровесником динозавров.

Это дерево или кустарник с крупными белыми, розовыми, пурпурными или желтоватыми цветами, большими декоративными листьями, а также не менее декоративными яркими плодами.

Цветы магнолии могут иметь очень приятный кремово-сладкий аромат с небольшими цитрусовыми нотками или же быть без запаха. Часто используются парфюмерами для создания цветочных композиций.

В ботсаду магнолию можно увидеть на центральной аллее возле пруда с лебедями. 27 марта в Ботанический сад Алматы вернулись лебеди.