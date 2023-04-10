Суд в России обязал владельцев ресторана "ЁбиДоёби" изменить название

Суд в Красноярске обязал сеть доставки суши "ЁбиДоёби" изменить название, так как оно противоречит "общеизвестным принципам гуманности и морали", сообщает Zakon.kz.

Представители ресторана поясняли, что их название означает "День недели – суббота" с японского языка. Однако суд не согласился с позицией владельцев ресторана и дал три месяца на смену названия.

В решении суда говорится о том, что "слова из японского языка, как и слова из иных языков, при их использовании подлежат оценке, прежде всего, с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации в их русскоязычной транслитерации".

Иск в суд подала межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Красноярскому краю. Предметом спора было установление соответствия наименования ресторана "общественным интересам, а также принципам гуманности и морали".

"Слово "Ёбидоёби" содержит в себе нецензурное слово или высказывание, а указывает на то, что указанное наименование может вызывать стойкую ассоциацию с нецензурным словом у неограниченного круга лиц, что, в свою очередь, и противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали". решение суда

Владельцы ресторана могут обжаловать это решение в арбитражном апелляционном суде.