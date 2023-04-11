Чем грозят фондовым биржам высокие показатели рынка труда в США

Более высокий в марте, чем в феврале месячный рост зарплат, и меньшая безработица. Для ФРС – некоторый повод для ужесточения политики, сообщает Zakon.kz.

7 апреля на рынках был выходной день, однако именно в первую пятницу апреля инвесторы ждали информацию по рынку труда. Количество новых рабочих мест составило 236 тыс. против 311тыс. в феврале.

Число рабочих мест в частных компаниях США в марте увеличилось всего на 145 тыс. Это ниже ожиданий аналитиков в 210 тыс., что может свидетельствовать о возможном резком замедлении экономического роста или рецессии в США. Уровень безработицы: 3,5% против 3,6% месяцем ранее. Рост зарплат: 0,3% (м/м) и 4,2% (г/г) против 0,2% (м/м) и 4,6% (г/г) в феврале. Хотя ранее прогнозировалось: 0,3% (м/м) и 4,3% (г/г).

Итоговые цифры Минтруда США определенно выше статистики от ADP, но один из ключевых моментов в цифрах от BLS – это более высокий, чем в феврале месячный рост зарплат, и меньшая безработица.

Кстати, большинство аналитиков все же склоняются к увеличению базовой ставки на 25 базисных пунктов до 5 – 5,25% годовых. 65,2% против 34,8% (ставка останется прежней).

Фото: investing

На премаркете понедельника 10 апреля за 2 часа до открытия основных торгов июньский фьючерс на Dow Jones торгуется в небольшом плюсе, как и индексный фьючерс на S&P 500. Первый на уровне 33 694,00 пункта или +34,00 пункта (+0,10%). А вот второй котируется уже в небольшом минусе на значении 4 131,50 пункта или -0,50 пункта (-0,01%). Nasdaq 100 показывает значение 13 136,25 пункта или -24,50 пункта (-0,26%).



Эксперт центра экспертизы по макроэкономике, рынкам и отраслям "Открытие Research", начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин отмечает, что ранее чиновников Федрезерва прогнозировали на конец 2023 года, что уровень безработицы достигнет 4,5%. Сейчас ситуация становится очевидным, что фактический уровень безработицы на конец года будет ниже этого прогноза. Но есть риск того, что возникшие в марте текущего года проблемы в банковской сфере, а также ужесточение финансовых условий приведет к повышению темпов роста безработицы. Хотя анализ экономистов Bloomberg показывает, что обычно резкие скачки уровня безработицы, если и случаются, то уже в середине цикла рецессии.

Таким образом, если взять за основу сценарий, в котором американская экономика впадает в рецессию в 3 или в 4 квартале 2023 года, то резкий скачок безработицы может произойти в 1 или во 2 квартале 2024 года.

"У ФРС сохраняются весомые основания для того, чтобы повысить ставку в мае на 25 б.п. до 5,00–5,25%. При этом есть основания предполагать, что ФРС, если и снизит ставку до конца года, то только один раз с шагом 25 б.п., наиболее вероятно, в декабре. А если так, то индекс доллара сохраняет потенциал в ближайшие 3 месяца скорректироваться в область 105–106 пунктов. Это подразумевает рост на 3–4% от текущих уровней. При этом мы считаем, что основная среднесрочная тенденция остается медвежьей, и пока базовый сценарий — это падение индекса доллара в диапазон 100–90 пунктов на горизонте 10–12 месяцев", - говорит Михаил Шульгин. Михаил Шульгин

Минувшая неделя для американских и европейских рынков была короткой в связи со Страстной пятницей, отмечаемой перед Пасхой. Акции в США не торговались в этот день, 7 апреля, но долговой рынок работал. Доходности казначейских облигаций выросли в пятницу по всей длине кривой. Доходность 2-летних нот прибавила 15 б.п. до 3,981%, доходность 10-летних облигаций выросла на 8,6 б.п. до 3,391%. А это может сигнализировать о снижении фондового рынка. Разрыв в доходности по американским акциям и по казначейским облигациям США сократился до минимума со времен, предшествующих финансовому кризису 2008 года, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на исследование BlackRock.

В четверг, 6 апреля на момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подорожал на 0,01% (+211,14 пункта или +0,63% за неделю)

Фото: Google Финансы

Индекс S&P 500 поднялся на 0,36% (-4,29 пункта или -0,10% за неделю)

Фото: Google Финансы

Индекс NASDAQ Composite вырос на 0,76% (-133,95 пункта или -1,1%)

Фото: Google Финансы

Фото: finviz

"Конъюнктура к понедельнику сложилась умеренной. Мировые рынки капитала возвращаются к торгам после каникул по случаю католической Пасхи. Сегодня отношение к риску на глобальных рынках выглядит нейтральным", - считает отмечает аналитик Alpari Анна Бодрова.

В понедельник 10 апреля состоится экстренное заседание ФРС США.

В ближайшую пятницу отчитываются за 1 квартал банковские гиганты JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup, BlackRock, Inc. и других структур.

Но напомним, по прогнозам Goldman Sachs это может быть худшим сезоном отчетностей в США со времен пандемии. По прогнозам аналитиков, в 1 квартале прибыль компаний из индекса S&P 500 снизилась на 7% относительно уровня прошлого года. Это худший результат с 3 квартала 2020 года.