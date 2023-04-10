КАМАЗ наехал на шесть припаркованных авто в Астане: водитель задержан

В Астане водитель КАМАЗа скрылся с места ДТП 7 апреля, сообщает Zakon.kz.

Полицейскими в ходе розыскных мероприятий был установлен водитель. Им оказался 60-летний житель столицы.

"В отношении виновника ДТП возбуждено сразу два административных производства по статьям 610 "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб" и 611 "Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся" КРКобАП. Собранный материал направлен в административный суд для принятия окончательного решения", – сообщили в пресс-службе ДП Астаны.

7 апреля около 08.20 неизвестный водитель автомашины марки КАМАЗ, следуя по улице К. Циолковского в сторону проспекта Абая, допустил наезд на шесть припаркованных транспортных средств. После, проехав несколько метров, вышел из машины и покинул место происшествия.

В результате ДТП жертв и пострадавших нет.