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Диас Кален завоевал серебряную медаль ЧА-2023 по греко-римской борьбе

Борьба ЧА Медаль Фото: Instagram/kazakhstan__wrestling
Казахстанский палуан Диас Кален занял второе место на азиатском первенстве по греко-римской борьбе. Наш борец проиграл финальную схватку в весовой категории до 82 кг, сообщает Zakon.kz.

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В решающей схватке за "золото" Диас не смог одолеть кыргызстанского борца Акылбека Талантбекова – 2:3 – и довольствовался серебряной медалью Чемпионата Азии.

Затем на ковер Астаны вышел еще один казахстанец Олжас Сырлыбай (97 кг). В борьбе за "бронзу" он одолел Нариндера Чиима из Индии – 4:1. 


 

По итогам двух дней Чемпионата Азии-2023 казахстанские борцы греко-римского стиля завоевали 8 медалей различного достоинства. "Золото" в активе Ибрагима Магомадова, "серебро" на счету Диаса Калена и Нурсултана Турсынова, и бронзовыми призерами стали Алмат Кебисбаев, Олжас Сырлыбай, Амангали Бекболатов, Мухамедали Мамырбек и Алимхан Сыздыков.



Далее по расписанию азиатского первенства на столичные ковры выйдут представители женской и вольной борьбы. Завершится турнир лучших палуанов Азии 14 апреля. 

Ранее Ибрагим Магомадов завоевал "золото" ЧА-2023 по греко-римской борьбе.

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