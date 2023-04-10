Ситуация в Украине: Лукашенко нужны гарантии безопасности от России, Трамп вновь предсказывает третью мировую
Фото: president.gov.by
Министерство юстиции США начало уголовное расследование по факту утечки документов Пентагона по конфликту в Украине, стороны провели очередной обмен военнопленными, сообщает Zakon.kz.
- Сенатор Флориды Марко Рубио пригрозил Макрону, что США оставят Европу самостоятельно разбираться с Украиной. Так он отреагировал на спич Макрона, в котором тот заявил, что Европа не должна втягиваться в конфликт США и Китая.
- Илон Маск отказался удалять твит Дмитрия Медведева о том, что "Украина исчезнет... потому что она никому не нужна". Предприниматель отметил, что люди должны сами принимать решения на этот счет.
- Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными: из плена на родину вернулись 106 россиян и 100 украинцев.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Шойгу заявил, что Минску нужны гарантии безопасности на случай нападения на республику.
- "Аэрофлот" из-за санкций впервые в истории отправил свой самолет в Иран для ремонта.
- Власти Бельгии сообщили о доходе в 625 миллионов евро от замороженных российских активов.
- Трамп: "Тем путем, которым следуют США, мы вскоре окажемся в третьей мировой войне и без боеприпасов".
- Минюст США начал уголовное расследование по факту утечки документов Пентагона по конфликту в Украине, пишет Financial Times.
- Американские власти изучают проблему со срабатыванием применяемых ВСУ бомб с системой наведения Joint Direct Attack Munition (JDAM), передает NBC News со ссылкой на документ под грифом "секретно" из утечки данных Пентагона.
- Утекшие в сеть секретные документы Пентагона рассматривают сценарии, при которых Израиль согласился бы на поставку летального оружия Украине, сообщает CNN.
- Путин поручил до июля обеспечить направление на туристическую инфраструктуру взносов иностранцев в бюджет от сумм сделок по уходу из России.
- Постпред России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что Вашингтон и его союзники в интересах Киева заставляют третьи страны нарушать международные нормы в сфере поставок вооружения.
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