Ситуация в Украине: Лукашенко нужны гарантии безопасности от России, Трамп вновь предсказывает третью мировую

Фото: president.gov.by

Министерство юстиции США начало уголовное расследование по факту утечки документов Пентагона по конфликту в Украине, стороны провели очередной обмен военнопленными, сообщает Zakon.kz.

Сенатор Флориды Марко Рубио пригрозил Макрону, что США оставят Европу самостоятельно разбираться с Украиной. Так он отреагировал на спич Макрона, в котором тот заявил, что Европа не должна втягиваться в конфликт США и Китая.

Илон Маск отказался удалять твит Дмитрия Медведева о том, что "Украина исчезнет... потому что она никому не нужна". Предприниматель отметил, что люди должны сами принимать решения на этот счет.

Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными: из плена на родину вернулись 106 россиян и 100 украинцев.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Шойгу заявил, что Минску нужны гарантии безопасности на случай нападения на республику.

"Аэрофлот" из-за санкций впервые в истории отправил свой самолет в Иран для ремонта.

Власти Бельгии сообщили о доходе в 625 миллионов евро от замороженных российских активов.

Трамп: "Тем путем, которым следуют США, мы вскоре окажемся в третьей мировой войне и без боеприпасов".

Минюст США начал уголовное расследование по факту утечки документов Пентагона по конфликту в Украине, пишет Financial Times.

Американские власти изучают проблему со срабатыванием применяемых ВСУ бомб с системой наведения Joint Direct Attack Munition (JDAM), передает NBC News со ссылкой на документ под грифом "секретно" из утечки данных Пентагона.

Утекшие в сеть секретные документы Пентагона рассматривают сценарии, при которых Израиль согласился бы на поставку летального оружия Украине, сообщает CNN.

Путин поручил до июля обеспечить направление на туристическую инфраструктуру взносов иностранцев в бюджет от сумм сделок по уходу из России.

Постпред России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что Вашингтон и его союзники в интересах Киева заставляют третьи страны нарушать международные нормы в сфере поставок вооружения. Читайте также Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев посетили МФЦА "Астана" Президенты Казахстана и Азербайджана приняли участие в церемонии открытия улицы им. Гейдара Алиева Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев сделали совместное заявление

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