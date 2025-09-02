Европа подготовила гарантии для Украины

Европейские страны подготовили свои предложения по гарантиям безопасности для Украины после завершения конфликта и ожидают поддержки со стороны США, сообщает Zakon.kz.

По данным CBS News, 4 сентября в Париже запланирована встреча членов так называемой коалиции желающих, на которой будут обсуждаться эти гарантии безопасности для Украины. На ней, помимо лидеров Франции, Великобритании и ФРГ, будет присутствовать Владимир Зеленский.

"В четверг мы будем стремиться получить подтверждение того, что "коалиция желающих" действительно имеет поддержку американцев для обеспечения безопасности Украины", – приводит агентство слова одного из советников французского президента, сказанные на брифинге для журналистов.

Точное число участников неизвестно, однако ранее президент Франции Эмманюэль Макрон утверждал, что в "коалиции" насчитывается уже 30 стран-членов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что вопрос гарантий безопасности вокруг украинского урегулирования должен решаться "консенсусом, учитывающим базовые интересы России". Он также подчеркивал, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.

Ранее сообщалось, что в Париже пройдет встреча Трампа, Зеленского и лидеров Европы.